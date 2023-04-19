Гигиена обеспечивает здоровье: как ухаживать за секс-игрушками и зачем нужны лубриканты

Удовольствие должно быть безопасным. Поэтому во время использования секс-игрушек нужно соблюдать правила гигиены, чтобы беречь свое здоровье. Гинеколог рассказала, как ухаживать за секс-игрушками и зачем нужны лубриканты. Читай подробно в нашем материале.
Гинеколог Оксана Негрич рассказала платформе Бережи себе о важности правильного ухода за секс-игрушками, а также о том, почему нужно использовать лубриканты, какие они бывают и как правильно их выбирать.
Безопасный секс не ограничивается одними презервативами. К нему относятся и секс-игрушки, за которыми следует уметь правильно ухаживать. Первое, что необходимо знать — перед приобретением игрушек проверяй сертификацию и производителя. Они должны быть безопасными.
Несколько правил, как ухаживать за секс-игрушками
Фото: Pexels
Лубриканты используют для уменьшения трения и дискомфорта во время полового акта или использования секс-игрушек. К тому же, правильно подобранный лубрикант помогает увлажнить слизистую, что уменьшает риск инфекций.
Половые контакты без лубрикантов могут привести к микротравмам слизистых и нарушению целостности презерватива. Поэтому это важное условие для безопасного и приятного секса.
Лубриканты бывают трех видов:
Подобрать подходящий лубрикант легко. Учти, что именно тебе нужно и есть ли у тебя заболевания.
Избегай лубрикантов с красителями и ароматизаторами, особенно если у тебя частые аллергические реакции. Хранить лубриканты нужно при комнатной температуре и не использовать просроченные.
Раньше мы рассказывали о секс-игрушках для всех возрастов.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!