Гигиена обеспечивает здоровье: как ухаживать за секс-игрушками и зачем нужны лубриканты

Удовольствие должно быть безопасным. Поэтому во время использования секс-игрушек нужно соблюдать правила гигиены, чтобы беречь свое здоровье. Гинеколог рассказала, как ухаживать за секс-игрушками и зачем нужны лубриканты. Читай подробно в нашем материале.

Как ухаживать за секс-игрушками

Гинеколог Оксана Негрич рассказала платформе Бережи себе о важности правильного ухода за секс-игрушками, а также о том, почему нужно использовать лубриканты, какие они бывают и как правильно их выбирать.

Безопасный секс не ограничивается одними презервативами. К нему относятся и секс-игрушки, за которыми следует уметь правильно ухаживать. Первое, что необходимо знать — перед приобретением игрушек проверяй сертификацию и производителя. Они должны быть безопасными.

Несколько правил, как ухаживать за секс-игрушками

Помни, что любая секс-игрушка является индивидуальной вещью. Нельзя использовать их вместе с кем-то. Это чревато инфекциями. Прочти инструкцию сразу после покупки. Ведь игрушки имеют разные характеристики и ограничения. Силиконовые секс-игрушки нельзя совмещать с лубрикантами на силиконовой основе. После каждого использования тщательно мой игрушки водой и мылом, используй презервативы, если чередуешь вагинальный и анальный секс. При использовании ты не должен(-а) испытывать болевых ощущений или дискомфорта.

Какие бывают лубриканты и как их выбирать

Лубриканты используют для уменьшения трения и дискомфорта во время полового акта или использования секс-игрушек. К тому же, правильно подобранный лубрикант помогает увлажнить слизистую, что уменьшает риск инфекций.

Половые контакты без лубрикантов могут привести к микротравмам слизистых и нарушению целостности презерватива. Поэтому это важное условие для безопасного и приятного секса.

Лубриканты бывают трех видов:

На водной основе. Они доступные, их можно использовать с латексными презервативами. Лубриканты на водной основе не оставляют пятен и легко смываются водой. Из недостатков то, что их нельзя использовать в воде, они быстро высыхают и в составе могут содержаться глицерин и консерванты. На масляной основе. Они имеют натуральный состав и обеспечивают длительное увлажнение, подходят для использования в воде. Учти, что их ни в коем случае нельзя использовать с латексными презервативами. Часто оставляют пятна на белье. На силиконовой основе. Лучше всего подходят для анального секса, они совместимы с презервативами из латекса, возможно использование в воде. Недостатками лубрикантов на силиконовой основе есть возможность повреждения силиконовых секс-игрушек и сложное смывание с кожи.

Как подобрать лубрикант

Подобрать подходящий лубрикант легко. Учти, что именно тебе нужно и есть ли у тебя заболевания.

Если чувствуешь сухость влагалища, используй лубриканты на силиконовой основе. Если у тебя иногда бывают проявления кандидоза (молочницы), следует отдать предпочтение масляным или силиконовым лубрикантам. Чтобы забеременеть, лубрикант должен быть на основе минеральных масел и гидроксиэтилцеллюлозы и подобных веществ. Для использования в душе выбирай лубриканты на силиконовой основе.

Избегай лубрикантов с красителями и ароматизаторами, особенно если у тебя частые аллергические реакции. Хранить лубриканты нужно при комнатной температуре и не использовать просроченные.

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