Отмена госрегулирования цен на топливо — чем такой шаг Кабмина поможет в преодолении дефицита

Кабинет министров Украины отменил регулирование цен на горючее. С одной стороны, это может помочь решить проблему дефицита топлива на рынке.

Ведь некоторые АЗС имеют в резерве достаточное количество бензина, но не хотят его продавать по ценам, установленным правительством. Во время войны это нерентабельно.

Однако с другой стороны, такое решение неизбежно приведет к поднятию цены на топливо. Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн рассказывает, что так спрос людей на топливо уменьшится, а значит, и исчезнут очереди в АЗС.

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Рынок стабилизируется и наполнится ресурсом, после чего снова можно вернуться к регулированию цены.

Я думаю, что на это уйдет не менее двух месяцев при отсутствии “сюрпризов”. Ведь мы живем в то время, когда постоянно что-то летает, поэтому мы что-то теряем, а что-то приобретаем, — говорит Куюн.

В настоящее время Украина полностью перенастраивается на новую схему поставки топлива, ведь из-за войны потеряла 97% источников ресурсов. Эксперты уверены, что для любой страны это был бы шок.

Сейчас мы завозим горючее исключительно через ЕС по наземному пути. Министр экономики Юлия Свириденко рассказывает, что очередей на польской границе нет благодаря “зеленому” коридору. За 17 дней мая удалось импортировать такой объем горючего, как за весь апрель (190 тысяч тонн).

Почему Кабмин раньше не отменил регулирование цен?

— Государственное регулирование дало нам почувствовать только на третьем месяце войны, что у нас есть дефицит горючего, и понять, что наши цены в течение марта-апреля были ниже европейских.

Это при том, что мы уже тогда импортировали европейский продукт, — объясняет Свириденко.

Поэтому, по мнению министра экономики, на начальном этапе войны госрегулирование цен было верным решением.

Теперь же мы выходим на второй этап, так что украинским операторам нужно не только насытить рынок ресурсом, но и сделать запасы по крайней мере на 15 суток (довоенный уровень).

А если ты не хочешь зря стоять в огромных очередях на АЗС, карта заправок от ЛУН подскажет в онлайн-режиме, где в Украине есть горючее.