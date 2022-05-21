Идентифицировать почти невозможно: в Харьковской области удалось найти более 60 тел убитых российских армейцев

В Харьковской области собирают тела убитых российских солдат. Только за три недели работы и только в нескольких освобожденных населенных пунктах удалось обнаружить более 60 российских армейцев.

Процедура опознания сверхсложная, но так же – сверхважная: ведь уже начинается жара, в деревни возвращаются люди, а тела россиян впоследствии можно обменять на павших украинских воинов, или даже на пленных, говорят военные.

Поселок Мала Рогань расположен сразу за кольцевой Харькова. Это был первый населенный пункт, освобожденный от оккупантов в Харьковской области, что было 26 марта. Сюда уже возвращаются люди, потому что нужно сажать огороды.

На одной из улиц ни одного уцелевшего дома. На одном из дворов из глубокой ямы копатели достают табличку с именем, фамилией и населенным пунктом республика Тива.

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Наряду с телом находят банковскую карту. Однако документы, шевроны и бирки – здесь редкость. Поэтому идентифицировать личность удается только в 10-15% случаев.

На огороде рядом сажает картофель и лук владелец этого двора Станислав. Он рассказывает, что когда оккупанты зашли в поселок, то выгнали всех людей из их домов на мороз.

Говорит, рад, что вернулся, только жить теперь негде. От его двухэтажного дома, где россияне обустроили медпункт, осталась часть одной стены и цоколь.

Несколькими домами выше в канализационной яме должно быть еще одно тело. Копатели работают без масок и специальных костюмов.

Напомним, ранее глава фонда Повернись живим Тарас Чмут рассказал о ситуации на Донбассе и Харьковской области.