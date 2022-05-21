Трофейная вражеская техника: на Михайловской площади создали выставку потерь оккупантов

В центре столицы появилась трофейная вражеская техника. На Михайловской площади выставили сожженные русские танки. Их туда привезли накануне.
Несколько лет подряд на этой площади Украина всегда делала выставку нашей военной техники и оружия. А сегодня на этом месте можно увидеть фактически результаты ее работы.
Сама выставка только начинает работать и понемногу будет увеличиваться.
Сама выставка только начинает работать и понемногу будет увеличиваться.
Накануне на площадь привезли российский танк, в свое время въехавший с белорусской территории в Ирпень. Там он пытался прорвать нашу оборонительную линию и был подбит.
Весь день люди интересуются и подходят посмотреть. Говорят, что такая выставка достаточно неожиданна.
Некоторые делятся мнениями, что пока стало меньше сообщений о победах украинской армии, поэтому такая демонстрация поможет людям поднять боевой дух. Таким образом, многие могут вспомнить, что поддержка ВСУ до сих пор важна.
Выставка очень нужна, чтобы украинцы не забывали – эта война широкомасштабна и продолжается.
Выставка очень нужна, чтобы украинцы не забывали – эта война широкомасштабна и продолжается.
А пока в столице делают выставку подбитой вражеской техники, в освобожденных украинских городах продолжают находить не только лом, но и тела российских солдат. Читай, как в Харьковской области идентифицируют оккупантов и зачем это делают.