Трофейная вражеская техника: на Михайловской площади создали выставку потерь оккупантов

В центре столицы появилась трофейная вражеская техника. На Михайловской площади выставили сожженные русские танки. Их туда привезли накануне.

Несколько лет подряд на этой площади Украина всегда делала выставку нашей военной техники и оружия. А сегодня на этом месте можно увидеть фактически результаты ее работы.

Сама выставка только начинает работать и понемногу будет увеличиваться.

Накануне на площадь привезли российский танк, в свое время въехавший с белорусской территории в Ирпень. Там он пытался прорвать нашу оборонительную линию и был подбит.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Весь день люди интересуются и подходят посмотреть. Говорят, что такая выставка достаточно неожиданна.

Некоторые делятся мнениями, что пока стало меньше сообщений о победах украинской армии, поэтому такая демонстрация поможет людям поднять боевой дух. Таким образом, многие могут вспомнить, что поддержка ВСУ до сих пор важна.

Выставка очень нужна, чтобы украинцы не забывали – эта война широкомасштабна и продолжается.

А пока в столице делают выставку подбитой вражеской техники, в освобожденных украинских городах продолжают находить не только лом, но и тела российских солдат. Читай, как в Харьковской области идентифицируют оккупантов и зачем это делают.