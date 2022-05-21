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Трофейная вражеская техника: на Михайловской площади создали выставку потерь оккупантов

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 21 мая 2022, 19:00

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Отмена курортного сезона и вражеские обстрелы — какая ситуация на самом деле в Одесской области

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