Выставка Спротив-2022: в Киеве мастера превращают металлолом РФ в искусство

Военный металлолом оккупантов может приблизить победу Украины. В Киеве волонтеры и военные представили благотворительную выставку российской техники с фронта. Там и разорванные снаряды, и личные вещи оккупантов и даже изделия искусства, созданные из вражеского железа.

Известно, что часть этих экспонатов будет продана, а деньги переданы в ВСУ.

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Собранная волонтерами экспозиция показывает — врагу не то, что победить не удалось — но и выжить. На выставке можно увидеть и окровавленные вещи оккупантов и даже ту самую парадную форму — ни разу не одетую. Увидеть можно даже неоткрытые сухпаи.

Руководитель батальона ОУН Николай Коханивский с 2014 года знает, как и чем могут бить оккупанты на Донбассе, а уже 24 февраля 2022 года он и его добровольцы увидели все это и на Киевском направлении.

Надо, чтобы весь народ стал бороться. Для этого мы и показываем все эти артефакты, чтобы каждый понимал — война продолжается.

Даже ужасные пули от российского оружия или его обломки украинские мастера превратили в искусство — как самый страшный ответ на действия России.

Все эти картины, статуэтки и украшения будут проданы на аукционе, а вырученные деньги передадут на нужды ВСУ. А посмотреть на эти экспонаты современной войны можно будет до конца лета на Андреевском спуске, в столице.

А военные и волонтеры призывают: не забывай о войне и жертвуй средства волонтерам, которые помогают нашим ВСУ!

Задонатить можно, к примеру, Фонду Повернись живим.

Это особенно важно тем защитникам, которые сейчас противостоят оккупантам на востоке нашей страны. В Донецкой области россияне ежедневно совершают военные преступления против людей: обстрел Часового Яра подтверждает это.

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