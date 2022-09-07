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Хочется мажора, дать надежду, веру в победу! Тарас Тополя о песнях в сложное время, туре по Европе и ребятах на передовой

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 07 сентября 2022, 20:00
Інтерв'ю Тараса Тополі - фронтмена групу Антитіла
Фото: Instagram

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