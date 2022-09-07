Хочется мажора, дать надежду, веру в победу! Тарас Тополя о песнях в сложное время, туре по Европе и ребятах на передовой

Иностранные звезды и журналисты спрашивают его, когда наступит победа Украины, а он только уверенно приближает ее на обоих фронтах — военном и культурном.

Лидер группы Антитела Тарас Тополя впервые за несколько месяцев службы на передовой вышел на большую сцену вместе с британским певцом Эдом Шираном.

Выступление в Варшаве стало для Тараса и его команды не просто очередным концертом. Это была речь от имени всего украинского народа.

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О том, как возвращается к созданию песен после пережитого на фронте и готовится к туру по Европе — Тарас поделился в интервью для Вікон.

— Недавно вы зажгли сцену в Варшаве во время выступления вместе с британским певцом Эдом Шираном. Все, чтобы еще раз напомнить об Украине. Как вам этот опыт? Как приняла вас польская аудитория?

— Мы ехали туда с целью не просто спеть песню, а сделать такой мощный информационный импульс, подняв флаг, сказав правильные слова благодарности польскому народу и Эду в частности.

Мне кажется, вот это главное нам удалось. Это было действительно трогательно — стоять на сцене, держать украинский флаг и чувствовать рев восьмидесяти тысяч человек на стадионе.

Они этим символизировали поддержку нашей страны. Мы не столько, как музыканты были там, а как представители Украины. И нас приняли просто невероятно!

— Какие у вас лично сейчас отношения с Эдом Шираном?

— Мы отличные приятели, музыканты, оба любим то, чем занимаемся, и хотим поддерживать Украину. У нас общие принципы и ценности. Он очень искренний, открытый человек.

Мы почувствовали во время общения и сотрудничества с ним, что вот какой он есть в своих песнях, на сцене, таков он и в жизни. После концерта в Варшаве Эд пригласил нас с ребятами на after party и познакомил со своими друзьями. Это было очень тепло и атмосферно.

— Предлагают ли вам сотрудничество еще какие-нибудь иностранные исполнители?

— Не могу рассказать всех подробностей о будущих коллаборациях, потому что это пока очень нежная информация, скажем так. Но я думаю, что сотрудничество предлагали бы еще больше, чем сейчас.

Дело в том, что все видят, где Антитела находятся долгие месяцы — на передовой. Если бы мы занимались во время войны исключительно творчеством, то, я думаю, что коллабораций было бы гораздо больше.

Впрочем, мы с ребятами приняли решение как сыновья своей Родины и пошли воевать. А потом уже в приоритете все остальное.

Скажу больше, мы отказались от множества предложений выступить в Европе, США, Канаде, Австралии. Мы физически не могли.

Сейчас началась новая страница музыкальной истории группы. Дай Бог, мы еще порадуем вас интересными совместными проектами со звездами, которые искренне поддерживают Украину.

— После приезда из Польши вы планируете возвращаться сразу на службу?

— Антитела в Киеве пока. Мы были откомандированы командующим с передовой в столицу некоторое время назад не просто так.

За тот период, что мы не на службе, мы успели не только принять участие в выступлении Эда Ширана, но и в создании проекта ко Дню Независимости и начать серьезную подготовку к предстоящему туру по Европе, первые выступления состоятся в Польше.

Это будет серия концертов в поддержку Украины. Кроме того, мы сейчас занимаемся сбором средств для помощи детям погибших защитников нашего 130-го батальона — уже основали фонд Антитела.

Мы обязались поддерживать всех этих детей до совершеннолетия. Средства от наших будущих выступлений также будут перечислены в их поддержку.

— Тарас, о вас и вашей службе не раз снимали телесюжеты. Недавно вас показали на BBC. О чем вас спрашивали британские журналисты и вообще, что больше всего интересует иностранные медиа в интервью с вами?

— Главный вопрос и у журналистов, и у коллег из-за границы, в частности, меня несколько раз об этом спрашивал сам Эд Ширан: когда закончится война? На что я не мог дать ему конкретного ответа, потому что это зависит от того, насколько быстро друзья и партнеры Украины предоставят нам оружие.

И тоже самое я говорю во всех интервью. Мы готовы сражаться, мы уже показали, что можем выстоять против этих неофашистов.

Если в первые месяцы была тревога в глазах иностранных репортеров, они спрашивали взглядом: “А вы точно сможете? Точно справитесь?”, то сейчас есть убеждение, что мы смогли. Теперь чаще ощутима их собственная уверенность в том, что мы выиграем эту войну.

— Как-то вы начали свой пост словами о том, что многих наших защитников после победы мы уже не увидим живыми. Вы потеряли многих собратьев, служащих с вами? Как это переживаете?

— За сегодняшний день, пока мы с вами общаемся сейчас, только в одной роте нашего 130 батальона уже трое раненых. Прямо сейчас продолжаются боевые действия на севере Харьковской области, где они находятся.

В целом, тяжелый период был в июне и июле. Этим летом у нас бывало такое, что за один день больше десятка раненых. Количество убитых я не готов сейчас разглашать.

Но военные из нашего батальона, где мы служили, реально выполняли боевые задания и гибли во время них.

Война — это не только бравада, кураж, адреналин. Это потери, гибель, кровь, гной, боль.

Как бы это ни звучало жестоко, но мы быстро адаптировались к такому. Мы приняли эту действительность, осознавая, что можем тоже погибнуть в любой момент. У меня тогда изменилось отношение к жизни.

Когда оказываешь помощь раненому бойцу, ты как робот: твоя задача быстро оказать первую медицинскую помощь и довезти в госпиталь. Здесь не место эмоциям, здесь место навыкам и холодному расчету.

К счастью, за время моей службы парамедиком не было ни одного случая, чтобы раненый боец ​​не доехал до госпиталя живым. Мы всех довозили. Уже в паузах между выполнением задач есть только одно чувство — это ненависть к россиянам.

Ненависть ко всем тем, кто активно участвует в боевых действиях и кто пассивно поддерживает этот режим и армию извергов там, в России.

— Чему вы научились на службе из того, что раньше не знали или не чувствовали?

— Трудно сказать. Есть только ощущение того, что нужно жить в моменте. В следующую секунду жизнь может оборваться, а ты чего-то не сделал, не сказал.

Есть отложенные мечты, нереализованные желания. Война все интенсифицировала. Ты понимаешь, что нужно жить сейчас, делать то, что хочешь и не тратить попусту время.

— Как парамедик в нынешних условиях, расскажите, чего сейчас не хватает нашим ребятам, чтобы качественно оказывать помощь на передовой?

— Все на самом деле стандартно: стабильно не хватает аптечек, кровоостанавливающих турникетов, бандажей. Мне кажется, если бы забросить миллион этого всего на передовую — все равно было бы недостаточно.

Не хватает оружия на передовой. Если бы нам в 130-й батальон кто-то передал танковую роту, мы были бы гораздо эффективнее, гораздо меньше людей погибло бы. Это повсюду так. В 3-5 раз больше техники — и было бы все гораздо лучше.

Сейчас мы начинаем сбор на антидроновые ружья для наших ребят, потому что после дронов, которые россияне используют, постоянно случается “прилет”. Чтобы этого не было, нужно их уничтожать в воздухе. Поэтому мы собираем средства на необходимое оборудование.

— Как вам даются песни в это время?

— Мы постепенно возвращаемся в творческий режим. Теперь мы уже частые гости на студии, работаем там. Что из этого получится — увидим. Конечно, кучу эмоций я впитал в себя во время войны.

Многое должно быть сказано через лирику, мелодии. Единственное, чего не хочется, это грустных, плачевных песен о тоске, боли и унынии. Хочется наоборот — мажора, дать надежду, веру в победу.

— Есть ли отечественные звезды, которые разочаровали вас своим молчанием или исчезновением из инфопространства?

— Я простой человек, как и все звезды. Мы действительно обычные люди, у всех свои страхи, скелеты в шкафах, принципы и убеждения. Я не из тех, кто будет упрекать кого-то, потому что я не проходил путь чужого человека.

Единственное, что меня недавно удивило, — это приход к нам маленького Сережи, мальчика, который пел на улицах, чтобы собрать средства для ВСУ. В течение нескольких месяцев этот мальчик собрал 200 тысяч гривен.

И я просто так невольно сравнил это с новостью об одной известной украинской звезде, которая за полгода гастролей в США передала армии помощь в 300 тысяч гривен.

У меня математика не сходится: где ошибка? Или это Сережа супер-крутой, или эта звезда прислала такой донат, хоть и могла больше?

— Как ваши трое детей переживают войну, особенно двое старших сыновей — Роман и Марк? Они отдают себе отчет, что делаете вы и их мама — певица Alyosha?

— Они переживают эту войну непросто, пропускают эмоции сквозь себя. Когда мы эвакуировали их с женой Еленой под рев сирены, это были и слезы, и паника. Они не понимали, за что это им и что это.

Впоследствии они все осознали. Когда они уже вылетели в США с мамой, они стали проще все воспринимать. Они в любви и опеке родных. Все сделано для того, чтобы они не ощущали дискомфорт.

Я не особо говорил им, что и где делаю. Они знают, что я служу, но в каких ситуациях я оказываюсь, не в курсе. В последнее время Марк спрашивает меня: “Папа, сколько еще той кацапни осталось? Валите этих чертов”.

Они точно знают, что мы боремся со злом. Но в целом самая большая боль этой войны – это дети. Дети, травмированные психологически, физически, чьи судьбы и семьи разрушила война.

Они беззащитны и могут только рассчитывать на силы взрослых. Моим детям еще повезло. Есть дети, которые не могли куда-то уехать, некоторые остались без родителей. Им требуется поддержка взрослых.

— Вы думали о том, как изменится ваша жизнь после возвращения с войны? Готовы к этому морально?

— Я достаточно гибок психологически. За то время, пока мы вернулись к творчеству, мы более или менее с командой адаптировались к относительно мирной жизни по сравнению с передовой. Жизнь идет, нужно жить, улыбаться.

Если Бог дал эту возможность, сохранил тебя, значит нужно что-то еще сделать — точно не что-то деструктивное, а что-то положительное, хорошее.

Каждому, кто прочтет это интервью, я хочу сказать: “Боритесь! Поборете!”

Делайте на своем месте свое дело, прилагайте больше усилий, чем, как вы думаете, способны. И не сейте ссор — они сейчас ни к чему. Ни минуты не сомневайтесь в нашей победе.

Мы не сомневаемся, несмотря на трудности, и вы будьте уверены. Другого выхода у нас просто нет. Мы проходим сквозь все эти испытания вместе.

С начала полномасштабной войны украинская певица Jamala активно помогает своей стране всеми доступными методами.

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