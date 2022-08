Сила — в нашей несокрушимости! Джамала о помощи Украине, участии в польских Танцах со звездами и своей самой большой мечте

Она уже несколько месяцев поет, чтобы поддержать Украину, а вскоре для этого и затанцует. Певица Jamala готовится к участию в польском формате Танцев со звездами, параллельно работая над новым альбомом и занимаясь благотворительными инициативами.

На какое резонансное условие согласилось польское телевидение, чтобы украинская звезда приняла участие в танцевальном шоу, почему певица плачет по ночам и как приближает победу беседами с Эмине Эрдоган и Борисом Джонсоном — Jamala эксклюзивно рассказала для Вікон в интервью.

— Прямо сейчас вы в Польше, готовитесь к участию в польском сезоне Танцев со звездами, и я знаю, что на это интервью у вас буквально 15 минут свободного времени. Как в таком режиме вы совмещаете благотворительность и тренировки с творчеством?

— Если честно, я не знаю ответа. Наверное, это просто жажда сделать все для Украины. Я не могу не делать то, что делаю сейчас, это и творчество, и социальные проекты, которые не могут ждать. Но времени мало! Вчера была репетиция танцев в течение восьми часов, а перед этим я выступала на фестивале в Катовице и всю ночь добиралась до Варшавы, чтобы продолжить тренировки.

Хотя то, что сейчас все так тесно спланировано, возможно, не дает мне времени скучать и расслабляться. Как только я делаю какой-то “стоп”, меня начинает накрывать, я скучаю по детям, мужу, дому.

Мое средство от депрессии — это без устали работать.

Я сейчас дополнительно в процессе создания двух альбомов. Ощущение, что я таким образом приближаю нашу победу, дает мне уверенность, что скорее вернусь домой и мы заживем мирной жизнью.

— У вас уже есть опыт участия в украинском формате Танцев. В этот раз уже с опытом хореографии вы участвуете с целью привлечь внимание к войне в Украине. Как вы будете показывать свой посыл танцем? Есть ли уже замыслы с вашим партнером?

— Мне очень повезло, что мой партнер уже побеждал, у него много опыта, и главное — он понимает меня и мою мотивацию. У нас сразу возникло взаимопонимание.

Он сам годы назад делал танцевальный перфоманс, посвященный трагическим событиям в истории польского народа времен Второй мировой, и по совпадению этот перфоманс назывался 1944, как и моя песня о трагедии моей семьи и моих корней — крымских татар. Мой партнер Яцек смог донести танцем такой сильный месседж, как и я в свое время донесла его песней на Евровидении. Хотя, в его замысел многие не верили и не понимали, как такое показать танцем. Так же и меня спрашивали, как я такую ​​тему раскрою пением.

И страшно то, что когда я сейчас пою свою песню 1944 за границей, то слова еще острее режут сердце, потому что они о том, что с нами происходит в 21-м веке: “Strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say “We are not guilty” (ред. “Незнакомцы приходят в твой дом. Они убивают вас всех и говорят “Мы не виноваты”). Это все прямо о сегодняшнем дне! Песня может передать все, как и танец. Поэтому мы это, несомненно, сделаем! Замысел передаст и наш стиль на паркете — цвета, детали — и наши движения.

— Впервые в прямом эфире польского телевидения будут проводить благотворительный сбор средств в поддержку Украины. Вы ставили это условием своего участия в проекте? Как реагировали польские организаторы?

— Конечно, это было главное условие. И достичь согласия было не так просто, как может показаться, потому что этот проект международный, и согласовывать такие кардинальные изменения в условиях участия пришлось с главным офисом.

За то, что все удалось, я действительно благодарна своей команде, потому что они проводили долгие длительные переговоры. И большая благодарность самому польскому каналу Polsat, который через свой фонд и раньше собирал средства для поддержки Украины, а теперь в своем эфире во время моих выступлений позволит это делать впервые за свою историю.

Каждый мой танец будет открывать сбор в прямом эфире, а все средства, которые пришлют зрители, пойдут на помощь пострадавшим от российской агрессии.

Для меня сейчас ничего общего это участие с украинским форматом Танцев со звездами не имеет. Так как в первый раз это было желание попробовать свои силы и раскрыться, а тут совсем другое. Здесь я чувствую безумную мотивацию оставаться в проекте как можно больше, потому что я знаю, что чем дольше я продержусь, тем дольше будет длиться этот сбор средств в прямом эфире. Мой партнер невероятно меня поддерживает в моем замысле.

— Вы на культурном фронте войны с первых дней. И недавно анонсировали свое участие еще в одном благотворительном проекте — #WeAreUkraine. Это NFT-кампания по продажам цифровых продуктов. Как вы к ней присоединились?

— Я сама долгое время не понимала масштаба NFT-кампаний и их силу. Когда я уезжала из Вашингтона после вручения премии Distinguished Artistic Leadership Award, мне прямо перед вылетом в аэропорт позвонили из компании DIG Foundation — это гигант в сфере цифровых продуктов NFT — и предложили сотрудничать с мощным проектом при поддержке международных благотворительных организаций Save the Children и Women for Women International.

Это мощное благотворительное комбо, которое называется WeAreUkraine. Оно направлено на повышение осведомленности об украинской культуре путем продажи более 14 тысяч цифровых лотов, среди которых художественные репродукции самых известных памятников и достопримечательностей, а также видео с моими песнями, которые идут бонусом каждому, кто что-то приобретет. Все средства этой кампании пойдут на помощь пострадавшим от войны в Украине.

Для участия в этой инициативе я со своей стороны делала отдельный музыкальный ресерч, потому что среди тысяч народных песен я искала такие, которые позволят при их исполнении в видео представить творчество разных регионов Украины.

— Как во время войны вы находите вдохновение на творческую работу? В частности, как появилась ваша новая песня Thank you, Stranger, которую вы обнародовали буквально на днях?

— Это то, что я умею делать лучше всего — писать песни и петь их. К тому же это получается отлично, когда есть такая команда, как Министерство иностранных дел и креативное агентство banda, с которыми мы работали над клипом к новому синглу.

Вместе с моей песней получилось сделать видео, состоящее из десятков видеоисторий реальных украинцев, которые вынужденно покинули свои дома и нашли убежище у неравнодушных людей за границей.

И эти люди, которые так обогрели и приняли, их хочется поблагодарить! Я сама знаю и видела, как моим детям, когда мы только приехали в Турцию, принесли два пакета одежды, которые они до сих пор носят. Меня тоже одевали. Не хватает слов благодарности за это, поэтому появилась песня, которая передает это чувство невероятной благодарности каждому незнакомцу, который оказался добрым к нашим людям.

— За месяцы выступлений и благотворительных ивентов за границей вы стали еще интереснее европейской аудитории. Вы недавно появились на обложке немецкого издания GEO с историей борьбы Украины. Что больше всего сейчас интересует иностранные медиа о вас и нашем государстве?

— В первую очередь спрашивают о безопасности. Насколько сейчас опасно в Украине? Во всех интервью у меня главная повестка — продолжать говорить о событиях в Украине, потому что в начале это было легче делать, пока война только началась, а сейчас приходится всеми силами напоминать Европе о нас.

Я постоянно рассказываю, как много жертв уже в этой войне и кто в этом виноват. Я реально пользуюсь каждой возможностью сделать это без стыда.

Вот представьте себе, меня приглашает первая леди Турции на благотворительный ифтар — это праздничный ужин мусульман во время месяца рамадана. Я прихожу, мы сидим, она начинает есть, и я понимаю, что у меня не будет иного момента, чем сейчас сказать об Украине, о Мариуполе, детских жертвах. Я прямо во время ужина начинаю ей рассказывать об изнасилованных детях и женщинах в Украине. Она изменилась в лице, услышала меня и стала спрашивать, что мы можем сделать для Украины.

А вот вам другая история — стою я в Лондоне в музее, где мы во время ивента собираем средства на Украину. Передо мной выступает Борис Джонсон со своим словом. Он прощается, и в этот момент мне пишет товарищ по ВСУ, который просит сказать Джонсону об их нуждах. Я начинаю бежать за премьер-министром Великобритании, несмотря на охрану, добегаю и успеваю ему передать пару слов о наших нуждах на фронте. Не знаю, дало ли это результат, но я попробовала.

— Как вы чувствуете себя морально сейчас? Понимаю, что мы идем только вперед к победе, но всеобщую усталость никто не отменял.

— Вчера плакала ночью. Приехала с репетиции сама, в пустую квартиру. Страшно стало, грустно за то, что не вижу детей. Утром проснулась, как будто ничего. По-разному бывает. И в аэропорту спала, и бывало вообще по ночам не спала.

Но мое главное желание сейчас — в ближайшее время перевезти детей сюда, в Польшу. Хотя это будут новые сложности, их надо здесь будет обустроить. Но силы я найду, потому что я не имею права быть слабой сейчас, когда вижу, как силен наш народ.

— Вы сейчас совсем нечасто видите сыновей и мужа. Но с маленькими Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем в июне вы были в Стамбуле. Старший сын уже понимает, почему они были вынуждены переехать в Турцию, знает, почему вы и папа далеко?

— Старший сын иногда мне такое говорит, что я не понимаю, где он такое услышал и как он понимает. Может и о России что-нибудь сказать, и о войне.

Он засыпает, и говорит: “Мама, ты знаешь, так хочется, чтобы мои игрушки уцелели, чтобы дом не разрушили”. Он помнит свой садик, своих друзей в четыре года. Я понимаю, что он многое понимает уже в этом возрасте.

— Лично я всегда плачу, когда слушаю вашу победную песню 1944. А вы вкладывали в нее личный смысл о Крыме. Сейчас вы верите в то, что совсем скоро родной полуостров будет освобожден и вы сможете наконец-то показать землю предков детям?

— Я очень хотела бы, чтобы мои дети увидели то, что я видела в детстве в Крыму: и наш дом, и сады, и культуру, и могилы предков. Когда они вырастут, они должны знать историю своих предков. Это точно дает понимание, кто ты и откуда ты.

Если ты точно знаешь свои корни, ты идешь по жизни как целостная личность.

— Какие сейчас настроения в Крыму? Вам что-то известно по рассказам родственников и знакомых крымчан?

— Да, конечно, у меня там много родственников сейчас. Несмотря на то, в какой ситуации сейчас Крым, я точно могу сказать, что наши люди осознают важность не потерять себя. Для этого нужно ясно знать, что оккупация не навсегда, это временно.

Те люди, которые там, в большой опасности, потому что за любую правду, митинг или даже “неправильную” книгу в библиотеке им грозит тюрьма или расправа. Мы должны ценить тех, кто там остается и стоит фронтом там изнутри. Шаг за шагом люди там строят фундамент для возвращения Крыма под контроль Украины.

— В чем сила украинцев?

— В нашей несокрушимости, в нашей вере. Эти понятия взаимосвязаны и дают нам силу сражаться.

