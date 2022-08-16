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Сила — в нашей несокрушимости! Джамала о помощи Украине, участии в польских Танцах со звездами и своей самой большой мечте

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 16 августа 2022, 18:00
Джамала фото

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