Символ нации, оберег и часть каждого из нас! Как украинские звезды поздравили с Днем вышиванки 2024 — подборка фото

За последние годы вышиванка приобрела для украинцев новые смыслы. Вышиванка — это одежда, по которой сразу можно идентифицировать украинцев. И сегодня, в День вышиванки, многие знаменитости решили поделиться своими фотографиями в вышитых сорочках в социальных сетях.
Звездная семья поздравила с праздником вышиванки. На фото Григорий и Кристина позируют в вышиванках от дизайнера Юлии Магдич.
Это генетический код нашей нации! Нации свободной, сильной, несокрушимой, — написали они.
Это генетический код нашей нации! Нации свободной, сильной, несокрушимой, — написали они.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)
Допис, поширений Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)
Также в платье от дизайнера Юлии Магдыч сегодня праздновала День вышиванки певица Наталья Могилевская.
— Поздравляю всех с Днем вышиванки сегодня! Всем силы, вдохновения, хорошего солнечного весеннего дня. Пусть это солнышко обезболит наше больное сердце, — написала она.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)
Допис, поширений Наталія Могилевська (@nataliya_mogilevskaya)
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился в своем Instagram фотографией в вышиванке, и написал, что носит вышиванку примерно 100 дней в году.
Она не элемент каких-то 2-3 больших праздников. Она — часть меня, — рассказал Клопотенко.
Она не элемент каких-то 2-3 больших праздников. Она — часть меня, — рассказал Клопотенко.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yevhen Klopotenko (@klopotenko)
Допис, поширений Yevhen Klopotenko (@klopotenko)
Ведущий проекта Мастер Шеф и шеф-повар Эктор Хименес-Браво также поздравил украинцев с Днем вышиванки. Он написал:
Пусть вышиванка будет не только красивой деталью гардероба каждого украинца, а и оберегом, символом единства, силы и мощи.
Пусть вышиванка будет не только красивой деталью гардероба каждого украинца, а и оберегом, символом единства, силы и мощи.
Кроме того, шеф-повар поделился с пользователями видео, на котором показывает все свои вышиванки.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Украинская певица опубликовала подборку фотографий из разных периодов своей жизни, на которых она надела вышиванку. Артистка поделилась, что имеет немалое количество вышиванок в своей коллекции — более 40.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)
Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)
Артистка поделилась с подписчиками фотографиями в вышитой сорочке. Кристина Соловий написала, что для нее День вышиванки является символом того, как люди могут менять мир вокруг себя.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Христина Соловій (@soloviyka)
Допис, поширений Христина Соловій (@soloviyka)
В этом году певец поздравил пользователей с Днем вышиванки. На фото Михаил одет в вышиванку от Юлии Магдыч. Дизайнер подарила ее артисту сегодня утром.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)
Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)
Певица опубликовала несколько фото в разных вышиванках. На некоторых из них Тарабарова позирует вместе со своими детьми.
Любить и ценить свое. Нести и гордиться. С Днем Вышиванки, родные люди, — написала Светлана.
Любить и ценить свое. Нести и гордиться. С Днем Вышиванки, родные люди, — написала Светлана.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Світлана Тарабарова (@tarabarova)
Допис, поширений Світлана Тарабарова (@tarabarova)
Ранее мы рассказывали, почему вышитая рубашка оберегала украинцев в древности, и какие еще секреты содержит в себе вышиванка.
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