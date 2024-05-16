Символ нации, оберег и часть каждого из нас! Как украинские звезды поздравили с Днем вышиванки 2024 — подборка фото

За последние годы вышиванка приобрела для украинцев новые смыслы. Вышиванка — это одежда, по которой сразу можно идентифицировать украинцев. И сегодня, в День вышиванки, многие знаменитости решили поделиться своими фотографиями в вышитых сорочках в социальных сетях.

Украинские звезды в вышиванках: фото

Григорий и Кристина Решетники

Звездная семья поздравила с праздником вышиванки. На фото Григорий и Кристина позируют в вышиванках от дизайнера Юлии Магдич.

Это генетический код нашей нации! Нации свободной, сильной, несокрушимой, — написали они.

Наталья Могилевская

Также в платье от дизайнера Юлии Магдыч сегодня праздновала День вышиванки певица Наталья Могилевская.

Сейчас также смотрят

— Поздравляю всех с Днем вышиванки сегодня! Всем силы, вдохновения, хорошего солнечного весеннего дня. Пусть это солнышко обезболит наше больное сердце, — написала она.

Евгений Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился в своем Instagram фотографией в вышиванке, и написал, что носит вышиванку примерно 100 дней в году.

Она не элемент каких-то 2-3 больших праздников. Она — часть меня, — рассказал Клопотенко.

Эктор Хименес-Браво

Ведущий проекта Мастер Шеф и шеф-повар Эктор Хименес-Браво также поздравил украинцев с Днем вышиванки. Он написал:

Пусть вышиванка будет не только красивой деталью гардероба каждого украинца, а и оберегом, символом единства, силы и мощи.

Кроме того, шеф-повар поделился с пользователями видео, на котором показывает все свои вышиванки.

Джамала

Украинская певица опубликовала подборку фотографий из разных периодов своей жизни, на которых она надела вышиванку. Артистка поделилась, что имеет немалое количество вышиванок в своей коллекции — более 40.

Кристина Соловий

Артистка поделилась с подписчиками фотографиями в вышитой сорочке. Кристина Соловий написала, что для нее День вышиванки является символом того, как люди могут менять мир вокруг себя.

Михаил Хома (Дзидзьо)

В этом году певец поздравил пользователей с Днем вышиванки. На фото Михаил одет в вышиванку от Юлии Магдыч. Дизайнер подарила ее артисту сегодня утром.

Светлана Тарабарова

Певица опубликовала несколько фото в разных вышиванках. На некоторых из них Тарабарова позирует вместе со своими детьми.

Любить и ценить свое. Нести и гордиться. С Днем Вышиванки, родные люди, — написала Светлана.

Ранее мы рассказывали, почему вышитая рубашка оберегала украинцев в древности, и какие еще секреты содержит в себе вышиванка.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.