Символ нації, оберіг та частина кожного з нас! Як українські зірки привітали з Днем вишиванки 2024 — добірка фото

За останні роки вишиванка набула для українців нових сенсів. Вишиванка — це одяг, за яким одразу можна ідентифікувати українців. І сьогодні, у День вишиванки, багато знаменитостей вирішили поділитися своїми фотографіями у вишитих сорочках у соціальних мережах.

Українські зірки у вишиванках: фото

Григорій та Христина Решетніки

Зіркова родина привітала зі святом вишиванки. На фото Григорій та Христина позують у вишиванках від дизайнерки Юлії Магдич.

Це генетичний код нашої нації! Нації вільної, сильної, незламної, — написали вони.

Наталія Могилевська

Також у сукні від дизайнерки Юлії Магдич сьогодні святкувала День вишиванки співачка Наталія Могилевська.

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— Вітаю всіх з Днем вишиванки сьогодні! Всім сили, наснаги, гарного сонячного весняного дня. Хай це сонечко знеболить наше болюче серце, — написала вона.

Євген Клопотенко

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився у своєму Instagram фотографією у вишиванці та написав, що носить вишиванку приблизно 100 днів у році.

Вона не елемент якихось 2-3 великих свят. Вона — частина мене, — розповів Клопотенко.

Ектор Хіменес-Браво

Ведучий проекту Мастер Шеф та шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво також привітав українців з Днем вишиванки. Він написав:

Нехай вишиванка буде не тільки гарною деталлю гардероба кожного українця, а й оберегом, символом єдності, сили та міці.

Окрім того, шеф-кухар поділився з користувачами відео, на якому показує усі свої вишиванки.

Джамала

Українська співачка опублікувала добірку фотографій з різних періодів свого життя, на яких вона вбрана у вишиванку. Артистка поділилася, що має чималу кількість вишиванок у своїй колекції — понад 40.

Христина Соловій

Артистка поділилася з підписниками фотографіями у вишитій сорочці. Христина Соловій написала, що для неї День вишиванки є символом того, як люди можуть змінювати світ навколо себе.

Михайло Хома (Дзідзьо)

Цього року співак привітав користувачів з Днем вишиванки. На фото Михайло вбраний у вишиванку від Юлії Магдич. Дизайнерка подарувала її артистові сьогодні вранці.

Світлана Тарабарова

Співачка опублікувала декілька фото у різних вишиванках. На деяких з них Тарабарова позує разом зі своїми дітьми.

Любити та цінувати своє. Нести та пишатися. З Днем вишиванки, рідні люди, — написала Світлана.

Українські вишиванки приміряли і ведучі програм Вікна-новини та Факти-ICTV. Для себе обрали традиційний вишитий одяг бренду EmbroideredGem. Дивись, що припало до душі ведучим — у галереї, а також читай докладно у матеріалі, що розповіли наші ведучі про символізм їхніх вишитих сорочок.

Символ нації, оберіг та частина кожного з нас! Як українські зірки привітали з Днем вишиванки 2024 — добірка фото / 6 Фотографій

Раніше ми розповідали, чому вишита сорочка оберігала українців у давнину та які ще секрети містить у собі вишиванка.

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