Свята

Традиції у кожному стібку: до Дня вишиванки наші ведучі розповіли про символізм їхніх вишитих сорочок

Марія Бондар, редакторка сайту 16 Травня 2024, 09:00
День вишиванки 2024

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