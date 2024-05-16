Національна гордість, код нації, культурна ідентичність — це все про нашу вишиванку. Останні роки надали нових сенсів і відчуттів до святкування Дня вишиванки. Коли ми вдягаємо вишиту сорочку, здається, що світ трохи змінюється. Особливо, якщо ти далеко від України.

Вишиванка нині перестала бути лише елементом народного вбрання, вона стала частиною повсякденного образу багатьох українців. Попри спроби знищити цю традицію у минулому, завдяки нашим бабуся і прабабусям вона дійшла до наших днів і гріє душі ще сильніше.

Звісно, сучасні дизайнери підхопили цю хвилю й інтегрують вишиванки у свої колекції, а хтось повністю налаштовує виробництво лише на них. У сорочках від бренду Yuliya Magdych спеціально до свята знялися ведучі StarlightMedia та марафону Єдині новини.

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Й сама дизайнерка Юлія Магдич також поділилася, як у неї виникла ідея популяризувати українські традиції в сучасному світі моди. Каже, що ніколи не мала ідеї робити власний бренд, просто колись вишила декілька сорочок для себе та друзів.

— Так склалося, що люди почали просити купити мої сорочки та сукні й органічно вийшов такий результат. Я багато подорожую, і часто друзі просять привезти щось традиційне з України.

Традиції у кожному стібку: до Дня вишиванки наші ведучі розповіли про символізм їхніх вишитих сорочок / 2 Фотографії

Я дуже хотіла створити щось, щоб можна було вибудовувати свій власний бренд країни та асоціюватися з традиційним і гарним вбранням.

На кшталт Франції. У людей одразу з’являється асоціація — кохання, круасани, парфуми. Так і Україна, хочеться, щоб асоціювалася з вишиванками.

Традиції у кожному стібку: до Дня вишиванки наші ведучі розповіли про символізм їхніх вишитих сорочок / 2 Фотографії

Тетяна Висоцька

— День вишиванки для мене особливий.

Я особисто вишила дві вишиванки: одну — бісером, іншу — гладдю.

І точно можу сказати, що в цьому особливого — зануреність, тяглість традиції та відчуття причетності. Вишиванка не про вишиватництво, а про глибинне відчуття свого і своїх.

Традиції у кожному стібку: до Дня вишиванки наші ведучі розповіли про символізм їхніх вишитих сорочок / 2 Фотографії

Яна Брензей

— Для мене вишиванка є символом стійкості й незнищенності українського духу, тому що Росія століттями намагалася знищити та зруйнувати цю традицію. Намагалася звести її до театральної та дешевої оздоби, до шароварщини, уніфікуючи вишиванки та стираючи будь-яку пам’ять про традицію, про різноманіття та символіку вишивки.

Але вишиванка є, вишиванка знову модна, вишиванка традиційна та переосмислена, осучаснена!

Вона живе, тому що ми живі, й Росії не вдалося втілити свій план зі знищення української ідентичності. Кожного разу, коли я вдягаю вишиванку, я відчуваю свій зв’язок із поколінням українців, знищити голос яких, ворогу не вдалося.

Традиції у кожному стібку: до Дня вишиванки наші ведучі розповіли про символізм їхніх вишитих сорочок / 2 Фотографії

Вадим Карп’як

Для мене вишиванка асоціюється з мамою, тому що першу мою сорочку вишила саме вона.

І коли ми говоримо про вишиванку, при тому, що в моєму гардеробі їх три, я завжди згадую саме свою першу, мамину. Вона вишила також сорочку моєму татові та брату, тому вишиванка для мене — це завжди про сім’ю та маму.

Усі подробиці про те як святкується День вишиванки 2024 — читай у нашому матеріалі.

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