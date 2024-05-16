Национальная гордость, код нации, культурная идентичность — это все о нашей вышиванке. Последние годы придали новых смыслов и ощущений к празднованию Дня вышиванки. Когда мы надеваем вышитую сорочку, кажется, что мир немного меняется. Особенно, если находишься далеко от Украины.

Вышиванка сейчас перестала быть лишь элементом народной одежды, она стала частью повседневного образа многих украинцев. Несмотря на попытки уничтожить эту традицию в прошлом, благодаря нашим бабушкам и прабабушкам она дошла до наших дней и греет души еще сильнее.

Конечно, современные дизайнеры подхватили эту волну и интегрируют вышиванки в свои коллекции, а кто-то полностью настраивает производство только на них. В рубашках от бренда Yuliya Magdych специально к празднику, снялись ведущие StarlightMedia и марафона Єдині новини.

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И сама дизайнер Юлия Магдич также поделилась, как у нее возникла идея популяризировать украинские традиции в современном мире моды. Говорит, что никогда не имела идеи делать собственный бренд, просто когда-то вышила несколько рубашек для себя и друзей.

— Так сложилось, что люди начали просить купить мои сорочки и платья, и органично получился такой результат. Я много путешествую, и часто друзья просят привезти что-то традиционное из Украины.

Традиции в каждом стежке: ко Дню вышиванки наши ведущие рассказали о символизме их вышитых сорочек / 2 Фотографии

Я очень хотела создать что-то, чтобы можно было выстраивать свой собственный бренд страны и ассоциироваться с традиционным и красивым нарядом.

Вроде Франции. У людей сразу появляется ассоциация — любовь, круассаны, духи. Так и Украина, хочется, чтобы ассоциировалась с вышиванками.

Традиции в каждом стежке: ко Дню вышиванки наши ведущие рассказали о символизме их вышитых сорочек / 2 Фотографии

Татьяна Высоцкая

— День вышиванки для меня особенный.

Я лично вышила две вышиванки: одну — бисером, другую — гладью.

И точно могу сказать, что в этом особенного — погруженность, преемственность традиции и ощущение причастности. Вышиванка не о вышиватничестве, а о глубинном ощущении своего и своих.

Традиции в каждом стежке: ко Дню вышиванки наши ведущие рассказали о символизме их вышитых сорочек / 2 Фотографии

Яна Брензей

— Для меня вышиванка является символом стойкости и неистребимости украинского духа, потому что Россия веками пыталась уничтожить и разрушить эту традицию. Пыталась свести ее к театральной и дешевой отделке, к шароварщине, унифицируя вышиванки и стирая любую память о традиции, о многообразии и символике вышивки.

Но вышиванка есть, вышиванка снова в моде, вышиванка традиционна и переосмыслена, осовременена!

Она живет, потому что мы живы и России не удалось воплотить свой план по уничтожению украинской идентичности. Каждый раз, когда я надеваю вышиванку, я чувствую свою связь с поколением украинцев, уничтожить голос которых врагу не удалось.

Традиции в каждом стежке: ко Дню вышиванки наши ведущие рассказали о символизме их вышитых сорочек / 2 Фотографии

Вадим Карпьяк

Для меня вышиванка ассоциируется с мамой, потому что первую мою сорочку вышила именно она.

И когда мы говорим о вышиванке, при том, что в моем гардеробе их три, я всегда вспоминаю именно свою первую, мамину. Она вышила также сорочки моему папе и брату, поэтому вышиванка для меня — это всегда о семье и маме.

Все подробности о том как празднуется День вышиванки 2024 — читай в нашем материале.

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