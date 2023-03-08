Путешествия и вдохновение

Стихи Тараса Шевченко: вспоминаем важные послания, ставшие пророческими

Анна Голишевская, редактор сайта 08 марта 2023, 18:45
Шевченко
Фото: Unsplash

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