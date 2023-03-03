День рождения Тараса Шевченко: 209-я годовщина от рождения и что стоит о нем знать

Тарас Григорьевич Шевченко — выдающаяся фигура украинской истории. Он оставил после себя огромное творческое наследие. А стихи, написанные более столетия назад, актуальны до сих пор.

В марте Украина чествует память выдающегося поэта, художника и мыслителя. Про день рождения Тараса Шевченко — дату и интересные факты — читай в материале.

День рождения Тараса Шевченко: что известно

В 1814 году 9 марта родился Тарас Шевченко. Его мы знаем как выдающегося поэта, классика украинской литературы, мыслителя и художника.

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Родился Тарас Григорьевич в селе Моренцы Черкасской области в семье крепостных. Он рано осиротел и десять лет жизни провел в ссылке.

Грамоты учился у дьяка. Уже позже его друзья вернули поэта из ссылки. А в следующем году он уехал в Москву, затем в Петербург.

В 1859 году приехал в Украину, но находился на родной земле под наблюдением полиции. Ему запретили постоянно проживать в Украине и обязали переехать в столицу. Из-за ссылки и болезни поэт преждевременно скончался 10 марта 1861 года.

Сначала он был похоронен в Петербурге, а в мае 1861 года прах перевезли на Тарасову гору возле Канева.

Факты о Тарасе Григорьевиче Шевченко

Произведения Тараса Шевченко переведены на более чем сто языков мира. Самое крохотное издание Кобзаря имеет размер около 0,5 кв мм. Его сделал мастер из Украины Николай Сядристый. Сборник Кобзарь переиздавался четыре раза, а во времена СССР его тираж насчитывал 8 млн копий. Когда он работал портретистом в Петербурге, хорошо зарабатывал и одевался довольно модно. В мире Шевченко установлены 1384 памятника. Большинство из них находятся на территории Украины, еще 128 — в 35 странах мира, в частности Бразилии, США, Китае и т.д. Самый большой портрет Шевченко — площадью 500 кв. м. Написали его в Харькове на стене 17-этажного жилого дома. Шевченко был невысоким. Имел рост 164 см. Во время творчества Тараса Григорьевича больше ценили как художника, а не как поэта. Основное образование — всего два года в церковноприходской школе. За всю свою жизнь Шевченко пробыл в Украине 15 лет. 2500 рублей или 45 кг серебра. Именно за столько выкупили Тараса из крепостного права его друзья. Интересно, что они долго думали о том, как освободить талантливого портретиста. Заработал такую сумму Карл Брюллов, написав портрет Василия Жуковского и продав его на аукционе.

Цитаты Тараса Шевченко

***

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

***

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем‘я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

***

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

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