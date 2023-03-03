День рождения Тараса Шевченко: 209-я годовщина от рождения и что стоит о нем знать

Тарас Григорьевич Шевченко — выдающаяся фигура украинской истории. Он оставил после себя огромное творческое наследие. А стихи, написанные более столетия назад, актуальны до сих пор.
В марте Украина чествует память выдающегося поэта, художника и мыслителя. Про день рождения Тараса Шевченко — дату и интересные факты — читай в материале.
В 1814 году 9 марта родился Тарас Шевченко. Его мы знаем как выдающегося поэта, классика украинской литературы, мыслителя и художника.
В 2023 году весь мир отмечает 209-летие со дня рождения писателя.
В 2023 году весь мир отмечает 209-летие со дня рождения писателя.
Родился Тарас Григорьевич в селе Моренцы Черкасской области в семье крепостных. Он рано осиротел и десять лет жизни провел в ссылке.
Грамоты учился у дьяка. Уже позже его друзья вернули поэта из ссылки. А в следующем году он уехал в Москву, затем в Петербург.
Грамоты учился у дьяка. Уже позже его друзья вернули поэта из ссылки. А в следующем году он уехал в Москву, затем в Петербург.
В 1859 году приехал в Украину, но находился на родной земле под наблюдением полиции. Ему запретили постоянно проживать в Украине и обязали переехать в столицу. Из-за ссылки и болезни поэт преждевременно скончался 10 марта 1861 года.
Сначала он был похоронен в Петербурге, а в мае 1861 года прах перевезли на Тарасову гору возле Канева.
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Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем‘я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…
Многим из нас сейчас трудно читать книги или слушать музыку. Но на самом деле музыка тоже способна поднимать наш боевой дух! Мы составили плейлист украинской музыки, которую тебе точно стоит послушать.