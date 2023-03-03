День народження Тараса Шевченка: коли 209-та річниця від народження та що варто знати про митця

Тарас Григорович Шевченко — визначна постать української історії. Він залишив по собі величезну творчу спадщину. А вірші, написані понад століття тому, актуальні й досі.
У березні Україна вшановує пам’ять визначного поета, художника та мислителя. Про день народження Тараса Шевченка — дату та цікаві факти — читай у матеріалі.
У 1814 році 9 березня народився Тарас Шевченко. Його ми знаємо як визначного поета, класика української літератури, мислителя та художника. У 2023 році весь світ відзначає 209-річчя від дня народження письменника.
Народився Тарас Григорович у селі Моринці на Черкащині в родині кріпаків.
Народився Тарас Григорович у селі Моринці на Черкащині в родині кріпаків.
Він рано осиротів та десять років свого життя провів у засланні. Грамоти вчився у дяка. Вже пізніше його друзі повернули поета з заслання. А наступного року він поїхав до Москви, потім до Петербурга.
У 1859 році приїхав в Україну, але перебував на рідній землі під наглядом поліції. Йому заборонили постійно проживати в Україні й зобов’язали переїхати до столиці.
У 1859 році приїхав в Україну, але перебував на рідній землі під наглядом поліції. Йому заборонили постійно проживати в Україні й зобов’язали переїхати до столиці.
Через заслання та хвороби поет передчасно помер 10 березня 1861 року.
Спочатку він був похований у Петербурзі, а у травні 1861 року прах перевезли на Чернечу (тепер Тарасову) гору поблизу Канева.
***
Борітеся – поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Свою Україну любіть.
Любіть її… во врем’я люте,
В остатню, тяжкую мінуту
За неї Господа моліть.
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син і буде мати,
І будуть люди на землі…
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде в свою Московщину,
А дівчина гине…
Багатьом із нас зараз складно читати книги чи слухати музику. Проте насправді музика теж здатна підіймати наш бойовий дух! Ми склали плейліст української музики, яку тобі точно варто послухати.