День народження Тараса Шевченка: коли 209-та річниця від народження та що варто знати про митця

Тарас Григорович Шевченко — визначна постать української історії. Він залишив по собі величезну творчу спадщину. А вірші, написані понад століття тому, актуальні й досі.

У березні Україна вшановує пам’ять визначного поета, художника та мислителя. Про день народження Тараса Шевченка — дату та цікаві факти — читай у матеріалі.

День народження Тараса Шевченка: що відомо

У 1814 році 9 березня народився Тарас Шевченко. Його ми знаємо як визначного поета, класика української літератури, мислителя та художника. У 2023 році весь світ відзначає 209-річчя від дня народження письменника.

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Народився Тарас Григорович у селі Моринці на Черкащині в родині кріпаків.

Він рано осиротів та десять років свого життя провів у засланні. Грамоти вчився у дяка. Вже пізніше його друзі повернули поета з заслання. А наступного року він поїхав до Москви, потім до Петербурга.

У 1859 році приїхав в Україну, але перебував на рідній землі під наглядом поліції. Йому заборонили постійно проживати в Україні й зобов’язали переїхати до столиці.

Через заслання та хвороби поет передчасно помер 10 березня 1861 року.

Спочатку він був похований у Петербурзі, а у травні 1861 року прах перевезли на Чернечу (тепер Тарасову) гору поблизу Канева.

Факти про Тараса Григоровича Шевченка

Твори Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу. Найкрихітніше видання Кобзаря має розмір 0,5 кв. мм. Його зробив майстер з України Микола Сядристий. Збірка Кобзар перевидавалася чотири рази, а за часів СРСР її тираж налічував 8 млн копій. Коли він працював портретистом у Петербурзі, добре заробляв і одягався доволі модно. У світі Шевченку встановили 1384 пам’ятники. Більшість із них розташовані на території України, ще 128 — у 35 країнах світу, зокрема Бразилії, США, Китаї тощо. Найбільший портрет Шевченка — площею 500 кв. м. Написали його у Харкові на стіні 17-поверхового житлового будинку. Шевченко був невисоким. Мав зріст 164 см. У часи творчості Тараса Григоровича більше цінували як художника, а не як поета. Основна освіта — всього два роки в церковно-приходській школі. За все своє життя Шевченко пробув в Україні 15 років. 2500 рублів або 45 кг срібла. Саме за стільки викупили Тараса з кріпацтва його друзі. Цікаво, що вони довго думали про те, як же визволити талановитого портретиста. Заробив таку суму Карл Брюллов, написавши портрет Василя Жуковського і продавши його на аукціоні.

Цитати Тараса Шевченка

***

Борітеся – поборете!

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

***

Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем’я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть.

***

І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син і буде мати,

І будуть люди на землі…

***

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі — чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Москаль любить жартуючи,

Жартуючи кине;

Піде в свою Московщину,

А дівчина гине…

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