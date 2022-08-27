Вперше наживо: Тарас Тополя та Ед Ширан виконали спільну пісню 2step у Польщі

Під час війни в українців вистачає сил голосно заявляти про себе всьому світові. Особливо приємно, коли це роблять наші зірки спільно зі світовими знаменитостями.

Одним із таких є фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.

Учора, 26 серпня, на польській сцені відбувся концерт британського співака Еда Ширана.

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Під час виступу до нього доєднався Тарас Тополя і виконавці вперше наживо виконали спільну пісню 2step, яка уже встигла стати хітом для слухачів із багатьох країн.

По закінченню спільного виступу виконавці розгорнули на сцені величезний жовто-блакитний прапор.

Тополю на виступ запросив сам Ед Ширан, за що українець йому був дуже вдячний. Фронтмен Антитіл також звернувся і польського народу — із подякою від усього українського народу.

— Ми дякуємо вам за цю підтримку. За те, що стоїте разом з нами пліч-о-пліч. Наше покоління ніколи не забуде цього вчинку з боку поляків. Обіцяю, ми обов’язково віддячимо!

Відомо, що спільну пісню Ед Ширан та Антитіла випустили 2 травня. Про запис композиції та співпрацю з Едом Шираном Тарас Тополя розповідав нам раніше.

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