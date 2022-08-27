Впервые вживую: Тарас Тополя и Эд Ширан исполнили общую песню 2step в Польше

Во время войны у украинцев хватает сил громко заявлять о себе всему миру. Особенно приятно, когда это делают наши звезды вместе с мировыми знаменитостями. Одним из таких является фронтмен группы Антитела Тарас Тополя.

Вчера, 26 августа, на польской сцене прошел концерт британского певца Эда Ширана. Во время выступления к нему присоединился Тарас Тополя, и исполнители впервые вживую спели общую песню 2step, которая уже успела стать хитом для слушателей из многих стран.

По окончании совместного выступления исполнители развернули на сцене сине-желтый флаг.

Тополю на выступление пригласил сам Эд Ширан, за что украинец ему был очень благодарен. Фронтмен Антител также обратился и к польскому народу — с благодарностью от всего украинского народа.

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— Мы благодарим вас за эту поддержку. За то, что стоите вместе с нами бок о бок. Наше поколение никогда не забудет этот поступок со стороны поляков. Обещаю, мы обязательно отблагодарим!

Известно, что общую песню Эд Ширан и Антитела выпустили 2 мая. О записи композиции и сотрудничестве с Эдом Шираном Тарас Тополя рассказывал нам раньше.

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