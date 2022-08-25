Музичний бум до Дня Незалежності — нові пісні українських виконавців, що вселяють надію на краще

Українські співаки ретельно готувались до Дня Незалежності та потішили своїх фанатів релізами нових пісень, які підіймають дух та вселяють надію на краще. Читай, хто і які хіти випустив.

Далі ми самі — Сергій Бабкін

Український співак та музикант Сергій Бабкін випустив мініальбом Далі ми самі, який складається із семи пісень та чотирьох віршів.

У них знайшли відображення страждання, злість, єдність і рішучість до перемоги, які відчувають українці ось уже півроку.

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Коли у квітні ми видали сингл Далі ми самі, я дуже сподівався, що це стане єдиною композицією, написаною мною під час війни. Але війна продовжується і донині…

Усі ці місяці мої думки складалися у рими, з’являлися мелодії й народжувались нові пісні, — прокоментував свій альбом Бабкін.

Лелека — Злата Огнєвіч

24 серпня стало відомо, що співачка Злата Огнєвіч випустила нову пісню Лелека. Наші пращури вірили, що саме цей птах приносить щастя та добробут у будинки, а тому дуже шанували його.

Чуйна та мелодійна пісня розповідає про українців — сміливих, незалежних, незламних попри все.

Лелека — символ волі, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу. Невидима нитка, що об’єднує та оберігає. Наш символ перемоги.

Пісня — це історія однієї української родини. Я впевнена, що вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, бо про Україну, — пояснила Злата.

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Україна — Макс Барських

А співак Макс Барських зробив реліз нового треку під назвою Україна. Він поділився, що це пісня-мрія про нашу перемогу.

Виконавець вірить, що найзаповітніше бажання всіх українців неодмінно справдиться, адже ми — одна незламна родина.

Усі ці півроку війни я ставлюсь до музики, як до чогось, що відбувається не зі мною, до чогось із минулого життя.

Поки я не знайшов себе нового і не до кінця розумію, що буде завтра. Але я впевнений, що багатьом музика допомагає, зцілює рани, — сказав Барських.

Дороги — Tayanna

Виконавиця Tayanna написала пісню Дороги після того, як приїхала в Польщу під час війни. Вона зізналась, що не могла стримати сльози, згадуючи мирне життя в рідному домі.

Я розмістилась у крихітному номері готелю. Відчуття дому зникло зовсім. Прийшло розуміння, що дорога до нього закрита.

Важко уявити, як зараз мешкають мільйони українців — і ніхто з них не знає, коли знову опиниться вдома та побачить рідних, — розповіла співачка.

У пісні кожен українець знайде рядки про себе, про свій біль, але водночас і мотивацію та віру в перемогу.

Музика супроводжує людину протягом усього життя. У своїй творчості співаки відображають історичні події, настрої, думки та переживання народу.

Дізнайся, якими були найпопулярніші українські пісні за 31 рік незалежності.

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