Я Солдат Сергія Бабкіна зазвучала українською: культова пісня зазнала чотирьох трансформацій

Український співак Сергій Бабкін раніше був учасником гурту 5’Nizza. Його візитною карткою була і є пісня Я Солдат. Навіть якщо хтось не знав сам гурт, то цю пісню слухали, наспівували й переспівували всі.

Хоч вона вже була культова, Сергій Бабкін вирішив її вдосконалити. Відтак у березні 2022 року артист переписав текст і додав пісні нових значень.

У березні я переробив текст, тепер він пов’язаний з війною, яку Україна веде з Росією. І суто для мене це — гімн ЗСУ, наших хлопців, що боронять країну.

Від 19 серпня оновлену пісню Я Солдат (2022 Version) можна послухати в різних версіях:

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оригінальній березневій; українській; англійській; ремікс від Kiyany.

Реліз максі-синглу Сергія Бабкіна Я Солдат (2022 Version) вже чекає на тебе на цифрових майданчиках YouTube Music та Orcd.co. А починалося все з одного відео Бабкіна, після якого українські воїни попросили записати пісню у гарній якості, щоб слухати на передовій.

Сергія Бабкіна не полишає бажання творити, тож новий максі-сингл — лише початок. Уже зовсім скоро, в День Незалежності України, ми зможемо прослухати новий альбом Далі ми самі.

Туди увійшли пісні, які Сергій Бабкін написав після повномасштабного вторгнення, а максі-сингл Я Солдат стане тизером до альбому.

Від самого початку повномасштабного вторгнення співак дає благодійні концерти по всьому світу, щоб допомогти рідному Харкову та всій Україні.

Всі отримані кошти спрямовує на благодійні волонтерські організації, які опікуються жителями та ТрО рідного міста артиста — Харкова, допомагають ЗСУ та переселенцям по всій Україні.

Під час свого благодійного турне, присвяченого збору коштів на допомогу Україні, Сергій Бабкін не міг стримувати емоцій. Читай про те, як пройшли концерти артиста в США та Канаді.

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