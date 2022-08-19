Я Солдат Сергея Бабкина зазвучала на украинском: культовая песня пережила четыре трансформации

Украинский певец Сергей Бабкин ранее был участником группы 5’Nizza. Ее визитной карточкой была и есть песня Я Солдат. Даже если некоторые не знали саму группу, то эту песню слушали, напевали и перепевали все.

Хотя она уже была культовой, Сергей Бабкин решил ее усовершенствовать. В марте 2022 года артист переписал текст и придал песне новых значений.

В марте я переписал текст, теперь он связан с войной, которую Украина ведет с Россией. И лично для меня это — гимн ВСУ, наших ребят, защищающих страну.

С 19 августа обновленную песню Я Солдат (2022 Version) можно послушать в разных версиях:

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оригинальной; украинской; английской; ремикс от Kiyany.

Релиз макси-сингла Сергея Бабкина Я Солдат (2022 Version) уже ждет тебя на цифровых площадках YouTube Music и Orcd.co. А начиналось все с одного видео Бабкина, после него украинские воины попросили записать песню в хорошем качестве, чтобы слушать на передовой.

Сергея Бабкина не покидает творческое вдохновение, так что новый макси-сингл — только начало. Уже совсем скоро, в День Независимости Украины, мы сможем прослушать новый альбом Далі си самі.

Туда войдут песни, которые Сергей Бабкин написал после полномасштабного вторжения, а макси-сингл Я Солдат станет тизером к альбому.

С самого начала полномасштабного вторжения певец дает благотворительные концерты по всему миру, чтобы помочь родному Харькову и Украине.

Все полученные средства направляет на благотворительные волонтерские организации, которые занимаются жителями и ТрО родного города артиста — Харькова, помогают ВСУ и переселенцам по всей Украине.

Во время своего благотворительного турне, посвященного сбору средств на помощь Украине, Сергей Бабкин не мог сдерживать эмоций. Читай, как прошли концерты артиста в США и Канаде.

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