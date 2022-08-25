Музыкальный бум ко Дню Независимости — новые песни украинских исполнителей, вселяющие надежду на лучшее

Украинские певцы тщательно готовились ко Дню Независимости и порадовали своих фанатов релизами новых песен, поднимающих дух и вселяющих надежду на лучшее. Читай, кто и какие хиты выпустил.

Далі ми самі — Сергей Бабкин

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин выпустил мини-альбом Далі ми самі, который состоит из семи песен и четырех стихов.

В них нашли отражение страдания, злость, единство и решительность к победе, которые испытывают украинцы вот уже полгода.

Когда в апреле мы издали сингл Далі ми самі, я очень надеялся, что это станет единственной композицией, написанной мной во время войны. Но война продолжается и поныне…

Все эти месяцы мои мысли складывались в рифмы, появлялись мелодии и рождались новые песни, — прокомментировал свой альбом Бабкин.

Лелека — Злата Огневич

24 августа стало известно, что певица Злата Огневич выпустила новую песню Лелека. Наши предки верили, что эта птица приносит счастье и благополучие в дома, поэтому очень уважали ее.

Чуткая и мелодичная песня рассказывает об украинцах — смелых, независимых, несокрушимых, несмотря ни на что.

Аист — символ воли, свободы, силы духа, независимости и несокрушимости украинского народа. Невидимая нить, объединяющая и оберегающая. Наш символ победы.

Песня — это история одной украинской семьи. Я уверена, что она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, потому что об Украине, — объяснила Злата.

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Україна — Макс Барских

А певец Макс Барских совершил релиз нового трека под названием Україна. Он поделился, что это песня-мечта о нашей победе.

Исполнитель верит, что самое заветное желание всех украинцев непременно сбудется, ведь мы одна несокрушимая семья.

Все эти полгода войны я отношусь к музыке, как к чему-то, что происходит не со мной, к чему-то из прошлой жизни.

Пока я не нашел себя нового и не до конца понимаю, что будет завтра. Но я уверен, что многим музыка помогает, исцеляет раны, — сказал Барских.

Дороги — Tayanna

Исполнительница Tayanna написала песню Дороги после того, как приехала в Польшу во время войны. Она призналась, что не могла сдержать слезы, вспоминая мирную жизнь в родном доме.

Я разместилась в крошечном номере гостиницы. Чувство дома исчезло совсем. Пришло понимание, что дорога к нему закрыта.

Трудно представить, как сейчас живут миллионы украинцев — и никто из них не знает, когда снова окажется дома и увидит родных, — рассказала певица.

В песне каждый украинец найдет строки о себе, своей боли, но вместе с тем и мотивацию, и веру в победу.

Музыка сопровождает человека всю жизнь. В своем творчестве певцы отражают исторические события, настроения, мысли и переживания народа.

Узнай, какими были самые популярные украинские песни за 31 год независимости.

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