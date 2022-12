И развлечься, и поплакать, и порелаксировать — подборка украинских песен, созданных во время войны

Самые тяжелые испытания, падающие на плечи наций, приводят к расцвету культуры. Ведь каждый человек переживает кризис по-своему и выплескивает свои эмоции по-разному.

Украинские певцы и певицы — от самых известных до тех, кто пока ищет свою аудиторию, — с 24 февраля погрузились в творческий водоворот. На фронте искусства они приносят значительные плоды своей стране, о которых не забудут и столетия спустя.

Мы собрали подборку из 20 композиций, созданных украинскими исполнителями во время полномасштабной войны. Слушай и наслаждайся их атмосферой.

Антитіла — MLNL

В первый день полномасштабной войны Антитіла выпустили новый альбом, после чего участники группы записались в терроборону Киева.

Титульная песня Міленіальні призвана поднять боевой дух украинцев на борьбу с захватчиками.

Жадан і Собаки & Вертеп — Діти

Дети и их будущее — самая большая боль этой войны. Но в то же время и надежда. Украина точно победит и отдаст процветающую страну своим потомкам. Об этом и песня двух групп.

Кристина Соловей — Українська лють (Bella Ciao! cover)

Во время Второй мировой войны итальянские партизаны пели Bella Ciao! Эта песня стала легендарным символом сопротивления.

Украинская исполнительница Кристина Соловей добавила к ней авторский текст и превратила в лозунг украинской ярости к российским захватчикам.

Настя Каменских — Back Home

Певица Настя Каменских (NK) выпустила новую композицию Back Home, посвященную украинцам-переселенцам.

Исполнительница передает чувства людей, вынужденных покинуть свой дом, работу и семью и бежать от захватнической войны России.

Tayanna та Vera — Вишиванка

Песня Вишиванка считается украинской народной. Однако ее авторами являются поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер.

Певицы Tayanna и Vera (Вера Брежнева) в дуэте перепели близкую каждому украинцу песню о национальном обереге. Теперь композиция звучит в современной аранжировке.

Настя Каменских — Мама-зима

Несмотря на войну, на зимние праздники все равно хочется настоящих чудес и исполнения желаний. В этом году все украинцы знают, что будут загадывать себе под елку.

Певица Настя Каменских (NK) в новой песне Мама-зима призывает каждого верить в лучшее. Даже в столь сложные времена мы выстоим!

Lama — Сильні люди

Исполнительница Lama посвятила песню Сильні люди украинскому народу и нашим защитникам. Ведь Украина показала чрезвычайно сильную синергию гражданских и военных, несокрушимостью которых восхищается весь мир.

Kalush Orchestra & The Rasmus — In the Shadows of Ukraine

Рок-группа The Rasmus в этом году представляла Финляндию на Евровидении. Победить не удалось, но певцы выпустили общий трек с украинским Kalush Orchestra.

Песня называется In the Shadows of Ukraine. В ее основе лежит уже известная композиция группы The Rasmus In the Shadows, выпущенная еще в 2003 году. Однако с неповторимым украинским фолком трек зазвучал по-другому.

DOROFEEVA — У твоїй душі

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) представила трогательную песню У твоїй душі. Это история о трагедии многих украинцев, травме, которую нанесла нам Россия. Клип на композицию артистка снимала в своем доме.

Сергей Бабкин & Udovenko — Пташка

Песня Пташка стала результатом сотрудничества певца Сергея Бабкина с исполнителем Владимиром Удовенко (Udovenko).

Композиция посвящена украинскому боевому медику с позывным Пташка, которая участвовала в обороне Азовстали и впоследствии попала в российский плен.

Сергей Бабкин & Дэйв Стюарт & Стиви Никс & Борис Гребенщиков — Face to Face

Украинский певец Сергей Бабкин, британский продюсер Дэйв Стюарт, американская исполнительница Стиви Никс и российский музыкант Борис Гребенщиков выпустили общую песню.

Композиция Face to Face (С глазу на глаз) популяризирует фандрейзинговую платформу UNITED24 и собирает средства на помощь Украине.

Артем Пивоваров & Alyona Alyona — Люлі-люлі

Украинские певцы Артем Пивоваров и Alyona Alyona презентовали совместную песню Люлі-люлі, которая основана на поэзии Пантелеймона Кулиша.

Композиция заставляет слушателей рефлексировать над своим местом и назначением в мире во время полномасштабной войны.

BARABANDA — Лист до мами

Одесская группа BARABANDA записала патриотическую песню, в которой раскрыла свои переживания по поводу войны в Украине. Слова и музыку ребята написали всего за несколько дней. В треке ты узнаешь и свои чувства.

Alyona Alyona — Маріуполь

Восемь лет назад украинские защитники уже освобождали Мариуполь от российских захватчиков. Но сейчас им придется сделать это снова.

Репер Alyona Alyona посвятила трогательный трек временно оккупированному городу Марии.

BRYANGIN & ARKUSH — Таке вперше

Молодые музыканты BRYANGIN и ARKUSH набирают популярности в соцсетях. А во время войны они вместе записали песню Таке вперше.

Сами исполнители видят эту работу, как возможность передать свои эмоции и переживания через музыку.

Тина Кароль — Вільні. Нескорені

Певица Тина Кароль даже изменила свое амплуа для съемок клипа на новую песню Вільні. Нескорені. Здесь мы можем увидеть артистку с другой прической и в образе total black.

Для съемок клипа исполнительница выбрала Кварцевый карьер в Харьковской области. Он известен своими низкими температурами и сыпучими песками. Так что съемки, вероятно, были не из легких.

Спів братів — Масква

Черкасская группа Спів братів завоевывает сердца украинцев. Клип на песню Масква собирает миллионы просмотров в YouTube, хотя музыканты потратили для его создания всего 60 грн на цветную бумагу. Главное — оригинальная идея и фантазия.

Jamala & Freel — Коли закінчаться війни

Певица Jamala и рэпер Freel выпустили совместную музыкальную работу под названием Коли закінчаться війни. Песню посвятили всем украинцам, защищающим свою страну до победы.

Jerry Heil — Кохайтеся чорнобриві

Исполнительница Jerry Heil выпустила зажигательный трек Кохайтеся чорнобриві. Сначала фрагмент песни распространялся по сети TikTok для поднятия боевого духа украинцев.

Однако композиция очень понравилась людям, поэтому певица решила записать полноценную версию. Слова Jerry Heil заимствовала из стихотворений легендарного поэта и пророка Тараса Шевченко, а музыку наполнила национальным колоритом.

Alyona Alyona — За нами буде перемога

Alyona Alyona выпустила песню с красноречивым названием За нами буде перемога.

Это именно тот трек, которого ждала вся моя аудитория. Он такой агрессивный, супер хип-хоп рэп. В нем нет припевов, — комментирует автор.

Нацотбор на Евровидение-2023 продолжается. Недавно десять финалистов представили свои песни в прямом эфире. Ознакомься с ними и ты.

