І розважитись, і поплакати, і порелаксувати — добірка українських пісень, створених під час війни

Найважчі випробовування, які падають на плечі націй, призводять до розквіту культури. Адже кожна людина переживає кризу по-своєму та виплескує свої емоції по-різному.

Українські співаки і співачки — від найвідоміших до тих, хто поки що шукає свою аудиторію, — з 24 лютого поринули у творчий вир. На мистецькому фронті вони приносять значні плоди своїй державі, про які не забудуть і через століття.

Ми зібрали добірку з 20 композицій, які створили українські виконавці під час повномасштабної війни. Слухай та насолоджуйся їхньою атмосферою.

Антитіла — MLNL

У перший день повномасштабної війни Антитіла випустили новий альбом, після чого учасники гурту записались у тероборону Києва.

Титульна пісня Міленіальні покликана підійняти бойовий дух українців на боротьбу із загарбниками.

Жадан і Собаки & Вертеп — Діти

Діти та їхнє майбутнє — найбільший біль цієї війни. Але водночас і надія. Україна точно переможе та віддасть квітучу країну своїм нащадкам. Про це й пісня двох гуртів.

Христина Соловій — Українська лють (Bella Ciao! cover)

У часи Другої світової війни італійські партизани співали Bella Ciao! Так ця пісня стала легендарним символом спротиву.

Українська виконавиця Христина Соловій додала до неї авторський текст та перетворила на гасло української люті до російських загарбників.

Настя Каменських — Back Home

Співачка Настя Каменських (NK) випустила нову композицію Back Home, яка присвячена українцям-переселенцям.

Виконавиця передає почуття людей, які були змушені покинути свій дім, роботу та родину й тікати від загарбницької війни Росії.

Tayanna та Vera — Вишиванка

Пісня Вишиванка вважається українською народною. Однак її авторами є поет Микола Сом і композитор Оскар Сандлер.

Співачки Tayanna та Vera (Віра Брежнєва) в дуеті переспівали близьку кожному українцю пісню про національний оберіг. Тепер композиція звучить у сучасному аранжуванні.

Настя Каменських — Мама-зима

Попри війну на зимові свята все одно хочеться справжніх див та здійснення мрій. Цьогоріч усі українці знають, що бажатимуть собі під ялинку.

Співачка Настя Каменських (NK) у новій пісні Мама-зима закликає кожного вірити в краще. Навіть у такі складні часи ми вистоїмо!

Lama — Сильні люди

Виконавиця Lama присвятила пісню Сильні люди українському народу та нашим захисникам. Адже Україна показала надзвичайно сильну синергію цивільних та військових, незламністю яких захоплюється весь світ.

Kalush Orchestra & The Rasmus — In the Shadows of Ukraine

Рок-гурт The Rasmus цьогоріч представляв Фінляндію на Євробаченні. Перемогти не вдалось, але співаки випустили спільний трек з українським Kalush Orchestra.

Пісня має назву In the Shadows of Ukraine. В її основі лежить вже відома композиція гурту The Rasmus Іn the Shadows, яку випустили ще у 2003 році. Однак з неповторним українським фольком трек зазвучав по-іншому.

DOROFEEVA — У твоїй душі

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) презентувала зворушливу пісню У твоїй душі. Це історія про трагедію багатьох українців, травму, яку завдала нам Росія. Кліп на композицію артистка знімала у своєму будинку.

Сергій Бабкін & Udovenko — Пташка

Пісня Пташка стала результатом співпраці співака Сергія Бабкіна з виконавцем Володимиром Удовенком (Udovenko).

Композиція присвячена українській бойовій медикині з позивним Пташка, яка брала участь в обороні Азовсталі та згодом потрапила в російський полон.

Сергій Бабкін & Дейв Стюарт & Стіві Нікс & Борис Гребенщиков — Face to Face

Український співак Сергій Бабкін, британський продюсер Дейв Стюарт, американська виконавиця Стіві Нікс та російський музикант Борис Гребенщиков випустили спільну пісню.

Композиція Face to Face (Віч-на-віч) популяризує фандрейзингову платформу UNITED24 та збирає кошти на допомогу Україні.

Артем Пивоваров & alyona alyona — Люлі-люлі

Українські співаки Артем Пивоваров та alyona alyona презентували спільну пісню Люлі-люлі, яка основана на поезії Пантелеймона Куліша.

Композиція змушує слухачів рефлексувати над своїм місцем та призначенням у світі під час повномасштабної війни.

BARABANDA — Лист до мами

Одеський гурт BARABANDA записав патріотичну пісню, у якій розкрив свої переживання щодо війни в Україні. Слова та музику хлопці написали всього за кілька днів. У треці ти впізнаєш і свої почуття.

Alyona Alyona — Маріуполь

Вісім років тому українські захисники вже звільняли Маріуполь від російських загарбників. Але нині їм доведеться зробити це ще раз.

Реперка Alyona Alyona присвятила зворушливий трек тимчасово окупованому місту Марії.

BRYANGIN & ARKUSH — Таке вперше

Молоді музиканти BRYANGIN та ARKUSH набирають популярність у соцмережах. А під час війни вони разом записали пісню Таке вперше.

Самі виконавці бачать цю роботу як можливість передати свої емоції та переживання через музику.

Тіна Кароль — Вільні. Нескорені

Співачка Тіна Кароль навіть змінила своє амплуа для зйомок кліпу на нову пісню Вільні. Нескорені. Тут ми можемо побачити артистку з іншою зачіскою та в образі total black.

Для зйомок кліпу виконавиця обрала Кварцовий кар’єр у Харківській області. Він відомий своїми низькими температурами та сипучими пісками. Тож зйомки, певно, були не з легких.

Спів братів — Масква

Черкаський гурт Спів братів завойовує серця українців. Кліп на пісню Масква збирає мільйони переглядів у YouTube, хоч музиканти витратили для його створення всього 60 грн на кольоровий папір. Головне — оригінальна ідея та фантазія.

Jamala & Freel — Коли закінчаться війни

Співачка Jamala та репер Freel випустили спільну музичну роботу під назвою Коли закінчаться війни. Пісню присвятили всім українцям, які захищають свою країну до перемоги.

Jerry Heil — Кохайтеся чорнобриві

Виконавиця Jerry Heil випустила запальний трек Кохайтеся чорнобриві. Спочатку фрагмент пісні поширювався мережею TikTok для підняття бойового духу українців.

Однак композиція дуже сподобалась людям, тож співачка вирішила записати повноцінну версію. Слова Jerry Heil запозичила з віршів легендарного поета та пророка Тараса Шевченка, а музику наповнила національним колоритом.

Alyona Alyona — За нами буде перемога

Alyona Alyona випустила пісню з промовистою назвою За нами буде перемога.

Це саме той трек, на який чекала вся моя аудиторія. Він такий агресивний, супер хіп-хоп реп. У ньому немає приспівів, — коментує авторка.

