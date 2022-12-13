Виски от Эда Ширана, военные трофеи и флаг РФ, об который можно вытереть ноги — Антитела открыли во Львове собственный музей

Украинская группа Антитела впервые за 14 лет своего существования открыла экспозицию, связанную с историей коллектива. Все элементы музейной выставки можно увидеть во Львове, на территории пространства !Festrepublic.

С 12 по 25 декабря Антитела позволят увидеть полтонны экспонатов, среди которых — ирландский виски, подаренный исполнителям британским певцом Эдом Шираном, первые микрофоны лидера группы Тараса Тополи, награды коллектива, костюмы и реквизит со съемок клипов.

В музее Антител нашлось место и для военных трофеев, которые участники привезли с фронта. Это осколки ракет, которые сыпались на головы музыкантам во время службы в Харьковской области, российские пропагандистские издания с деоккупированных территорий и другие трофеи 130 батальона ТрО.

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Лидер группы Тарас Тополя рассказал, что среди всех экспонатов для коллектива наиболее памятное.

Вообще музей начинается с двух больших стеллажей, наполненных наградами. С одной стороны — награды за музыкальные достижения, а с другой — награды, прилетевшие от кацапов (улыбается).

— Это, наверное, самые важные вещи, которые и задают настроение всего музея, — война и музыка. Ведь среди экспонатов есть личная аптечка Сергея Усика, на ней настоящая кровь наших солдат, — рассказывает Тарас Тополя.

Среди трофеев Антитела даже покажут российский флаг, чтобы посетители могли вытереть об него ноги.

Большинство экспонатов, кроме флага и некоторых вещей музыкантов, группа продает. Вырученные средства направят в свой благотворительный фонд. Это стало одной из нескольких идей создания такого музея сейчас, во время полномасштабной войны в Украине.

— Собранные средства от приобретенных экспонатов мы направим на обеспечение военных, а именно — ремонт военной трофейной бронетехники, которую мы разворачиваем против врага.

На самом деле, мы сами не знаем, удачный ли сейчас момент для музея, но почему бы и нет? И еще одна немаловажная причина — мы сыграем единственный украинский концерт 25 декабря во Львове. По этому случаю решили приоткрыть закулисье нашего творчества.

Наше 14-летие мы встретили на передовой, поэтому уделить внимание этой дате мы не смогли.

— Но сегодня нашей команде интересно все это вспомнить и увидеть все вместе. А также после того, как у нас появилось немало трофеев с передовой, наша частная коллекция стала настолько большой, что ее просто негде держать, — признается Тарас Тополя.

Посещение музея Антител во Львове бесплатное. Увидеть экспозицию лично придут и сами участники группы. Эксклюзивно для Вікон Антитела рассказали, что хорошо подготовились к запуску музея, поэтому на случай отключения электроэнергии в городе организаторы установили генератор.

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