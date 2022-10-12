Песни о наболевшем, отбор на American Idol, обучение в Беркли — Jerry Heil о жизни во время войны

Песни о наболевшем, отбор на American Idol, обучение в Беркли и поиск себя. Сейчас в графике певицы Jerry Heil — время на творчество, благотворительность для Украины и самообразование.

Девушка переехала в США, чтобы осуществить мечту и учиться в одном из топовых колледжей. Впрочем, кроме этого, Яна уверена: ее миссия за рубежом — рассказывать об Украине всеми способами, в том числе творческими.

Как ей это удается через TikTok, нашла ли в США любовь и какая ее американская мечта — мы обсудили с певицей в эксклюзивном интервью.

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— На днях ты представила свой кавер на песню Волчица Олега Винника. Он посвящен сбору украинцев на горе Щекавица в случае ядерного удара России. Как пришла идея написать о страшном комично?

О страшном комично — не моя идея. Это скорее в ДНК нашего народа.

Такая психологическая реакция исторически передалась нам. Говорят, если страшно, бей или беги. Украинцы бьют. А потом еще добивают мемом.

— Среди твоих свежих песен есть одна о папе. Это был подарок на день рождения отца, на котором ты не смогла присутствовать. Как твои родители переживают расстояние между вами, пока ты в США?

— Я очень переживала в этот день, потому что не могла папе даже вовремя позвонить из-за отсутствия покрытия. Потом не могла из-за этого выложить кусочек клипа #ТАТО в качестве видеопоздравления. Все летело кувырком.

Однако наконец мы созвонились, и я пообещала приехать к своему дню рождения 21 октября. А 23 октября вместе со всей семьей приедем во Львов, чтобы выступить с мамой на моем сольном концерте. Потому всех вас с семьей ждем на моем сольном концерте во Львове!

— В Instagram ты делилась новостями о прослушивании на American Idol, одном из культовых музыкальных телешоу США. Как все прошло и когда ты решилась на участие?

— Участие еще не подтверждено — я проходила кастинг! Было очень неловко заново проходить этот путь, по которому в Украине мои ножки уже ступали.

Однако пришло предложение на почту (колледж Беркли дает такие возможности своим студентам) и я решила ухватиться за него! Потому что передо мной цель сделать украинскую музыку новым мировым трендом. И все возможности, которые только вижу, я использую!

— В соцсетях ты рассказывала, что занялась собственным TikTok для американской аудитории, в частности записала музыкальные ответы на скандальные твиты Илона Маска об Украине и возвращении Крыма в Россию. Как на такой контент реагируют американцы?

— Да, мой план распространения украинского контента в США простой: TikTok. Поэтому я прошу своих подписчиков активно комментировать это видео именно на английском языке и перед этим ставить настройки VPN на США, если они не в Америке. Таким образом, есть возможность сразу влететь в инфополе местных людей.

Поэтому основная масса зрителей — это украинцы сейчас. Пока тестирую теорию! Но могу сказать, что украинский вопрос все равно недостаточно звучит здесь. Да, он есть. Но только в кругу тех, кто интересуется политикой.

Я учусь среди людей, которым до 20 лет. И все, что они знают об Украине сейчас, — это война. Никаких деталей. И об Илоне Маске в соотношении с Украиной мало кто слышал. Это для нас болезненный вопрос. Для них — его очередной твит.

Поэтому моя задача — зайти в инфополе местных людей через музыку и культуру. Чтобы больше говорили об Украине. И главное, чтобы влюбились в ее культурную ценность.

— Ты уехала в США за мечтой — учиться в университете и писать музыку для кинофильмов. Чувствуешь ли ты, что сделала правильный выбор, уехав на этом этапе жизни?

— Это было в планах еще до войны. Я хочу набраться знаний и начать писать саундтреки в кинофильмы, учусь на специализированном отделении Композитор фильмов. Не жалею, потому что хотела этого.

Но другой вопрос — это то, что я очень сильно тоскую по родной земле и своей семье. Мы не виделись более полугода, и это невероятно тяжело проживать.

— Назови свой топ преимуществ и недостатков жизни украинца в США сейчас.

— Среди преимуществ я бы точно назвала комьюнити гениальных студентов — все в одном месте! Поскольку колледж Беркли платный, здесь нет людей, которые пошли учиться, потому что надо где-то учиться. Каждый, даже самый молодой, прошел определенный творческий путь и поступил, чтобы построить в дальнейшем успешную карьеру.

Во-вторых, менталитет. Я отнесу его потом и к минусам. Но что мне в нем нравится — это легкость в восприятии проблем. Хотя с украинцами им теперь придется в этом потягаться. Только у украинцев это вызвано реакцией на страшные события. А тут — не знаю даже чем.

Для тех, кто ставит цели мирового масштаба в шоу-бизнесе, есть все инструменты — здесь находится жерло индустрии. Однако надо быть осторожным, чтобы жерло тебя не сожрало.

К минусам точно отнесу тоску по дому. Ты просыпаешься и засыпаешь с ней. Кроме того, ты постоянно сравниваешь, как это было бы в Украине, и в большинстве случаев понимаешь, что в Украине было бы проще.

К примеру, банк. Чтобы открыть счет, ты записываешься на прием и, чтобы дождаться своей очереди, можешь ждать и неделю. О таком приложении, как monobank, здесь только мечтать могут. А в некоторых заведениях вообще нет возможности рассчитаться ApplePay — только кэш или физическая карта.

Еще один минус — это сервис. В кафе, магазинах. Они не “парятся” протереть лишний раз стол в кафе, а поскольку каждый работник здесь четко выполняет свою функцию, когда возникают дополнительные вопросы, у них происходит Error (ошибка, — ред.).

Вот типичная ситуация: я зашла в магазин за черной ручкой. Продавщица не знала, какого цвета паста в ручке. Я спросила, можно ли проверить. На что она ответила, что не знает и ничем не может помочь, потому что менеджера магазина пока нет.

Ну и напоследок, менталитет. Они спрашивают, как у тебя дела, даже если тебя не знают. Сначала я была приятно удивлена ​​этим, пока не осознала, что это только правило хорошего тона и нужно отвечать: “У меня все класс”.

Нет, можешь и сказать обратное, если чувствуешь себя не очень, но здесь это почти то же самое, что сказать “добрый вечер”, когда тебе говорят “доброе утро”. И с моей украинской искренностью я пока к этому не привыкла.

— Есть ли у тебя желание создать коллаборацию с кем-нибудь из иностранных артистов? Появились ли у тебя близкие коллеги за границей?

— Я мечтаю о коллаборации с Чарли Путом, я о многом мечтаю, но стесняюсь сказать, потому что научена так, что сначала сделать надо. Близких пока не появилось, однако поддержка есть, и не только от украинцев здесь!

Да, здесь другой градус искренности, к этому нужно привыкнуть, однако даже в первый день меня поддержал финансово незнакомый американец, когда я не могла рассчитаться в отеле!

Относительно Беркли — его особенность в огромном спектре культур и национальностей. В классе я познакомилась эстонцем, который узнал меня, потому что видел, что я однажды выступала в Таллине.

А на днях услышала, как кто-то талантливо играет на арфе, чтобы позвать сыграть в моей новой песне. Постучала — и мне открыла полька, понимающая украинский!

— Были ли случаи, когда приходилось объяснять американцам ситуацию о войне в Украине или опровергать какие-то фейки?

Постоянно говорю об Украине. На всех классах. Часто одеваюсь в национальные цвета.

Доношу им актуальную информацию и формирую мнение о том, что, несмотря ни на что, украинцы — это в первую очередь очень певческий, с древней культурой, храбрый народ. Пока здесь очень мало знают о нас. И это самая большая проблема.

— Какие цели в США ты перед собой ставишь сейчас?

— Чтобы украинская музыка стала мировым трендом, этого не достичь только моими силами. Или даже силами самих украинцев. Наши мелодии должны начать слушать и распространять иностранцы.

Иностранные саундпродюсеры и диджеи должны начать использовать сэмплы украинской музыки в своих произведениях. Как это происходит с испанской и индийской музыкой.

Я сейчас учусь среди будущих властителей Грэмми. Моя задача — влюбить их в нашу музыку, чтобы наши напевы они могли использовать в своих произведениях.

— Ты занималась благотворительностью в Украине с начала полномасштабного вторжения. Продолжаешь ли в Штатах?

— Конечно. К сожалению, в самом Беркли нельзя брать деньги за концерт, если ты студент, даже если концерт благотворительный.

Поэтому в эти выходные делаем благотворительное выступление в местной церкви, а на днях приобрела немного украинских военных облигаций, чтобы поддержать экономику страны.

— Есть ли в твоих планах место для отношений и личной жизни?

— Место для отношений есть в планах, но очень мало его в графике. К тому же здесь я осознала, что кроме украинца никого рядом не представляю.

— После окончания университета планируешь вернуться в Украину?

— Конечно! Нужно реформировать музыкальное образование в общеобразовательных заведениях и вносить обновления в музыкальные вузы. Надеюсь помочь этому своими новыми знаниями, когда вернусь.

За эти полгода украинская музыкальная индустрия пополнилась новыми исполнителями и хитами. Многие из них успели покорить большое количество украинцев. Читай интервью с исполнительницей Gunna Chorna о начале творчества и ее изюминке.

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