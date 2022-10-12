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Пісні про наболіле, відбір на American Idol, навчання в Берклі — Jerry Heil про життя під час війни

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 12 Жовтня 2022, 13:00
Jerry Heil

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