Вбивство Ірини Фаріон: суд оголосив вирок Зінченку

20-річний В’ячеслав Зінченко отримав довічне позбавлення волі за вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Шевченківській райсуд Львова оголосив вирок Зінченку через понад два роки з моменту вбивства.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила Національна поліція.

Вирок Зінченку за вбивство Фаріон

Житель Дніпра В’ячеслав Зінченко був обвинувачений в умисному вбивстві Ірини Фаріон у зв’язку з виконанням нею громадського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Обвинувачений отримав довічне позбавлення волі.

Як передає Суспільне, строк відбування покарання починається з моменту затримання Зінченка 25 липня 2024 року.

Під час розгляду справи Зінченко вини не визнав.

Вирок суду стане чинним після закінчення строку на апеляційне оскарження, на яке дається 30 днів з моменту його проголошення.

Також Зінченка зобов’язали виплатити доньці Фаріон Софії Особі 5 млн грн моральної шкоди. Жінка заявила про намір передати їх Збройним Силам України, інформує ВВС.

Обвинувачений підстеріг Ірину Фаріон 19 липня 2024 року у подвір’ї її будинку у Львові. Він здійснив один постріл у голову, після чого втік. За кілька годин Фаріон померла в лікарні внаслідок отриманого поранення.

25 липня правоохоронці встановили місце перебування Зінченка та затримали його у Дніпрі.

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