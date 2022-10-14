Перемогу бачу швидкою — Тарас Тополя про яскраві моменти війни, важливі усвідомлення та плани

З початку повномасштабної війни український гурт Антитіла ухвалив рішення піти добровольцями до територіальної оборони, надихаючи своїм прикладом тисячі прихильників.

Фронтмен групи Тарас Тополя розповів в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Каріні Зуєвій про те, що для нього означає 14 жовтня, яка ситуація під час служби запам’яталася найбільше та що він перш за все зробить після перемоги України.

День захисників і захисниць України

Цьогоріч День захисників і захисниць України набув особливого сенсу, адже завдяки відважним героям та геройкам наша країна досі існує на карті та продовжує боротись.

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Ця дата для мене передусім означає волю і незалежність держави. Ми стоїмо попри все, а це значить, що в Україні є мільйони справжніх захисників і захисниць.

Це означає, що наша держава не дарма, означає, що для багатьох людей вона є в серці, в мізках, і лише з нею вони пов’язують своє майбутнє, — каже Тополя.

Це також гарний привід згадати, що війна досі триває, вона не завершена. Окрім безпосередньо військових, які захищають державу, ще є люди в тилу, які всіляко підтримують армійців.

Уся країна працює, як один живий організм. Чому вона так працює? Тому що ці мільйони людей — це клітинки країни, організму, які усвідомлюють себе українцями, — пояснює співак.

Пори всі жахіття та трагедії, які принесла війна на нашу землю, також вона пробудила в українців усвідомлення своєї нації та бойовий дух. Це, на думку Тополі, і треба святкувати.

Що запам’яталось найбільше на війні

Фронтмен гурту Антитіла каже, що з позитиву запам’ятались перші дні війни, коли українці стояли в кілометрових чергах до військкоматів та місць, де комплектувались сили ТрО.

Так, були ракетні обстріли, численні вибухи, але в людей було непереборне бажання захищатись та не здаватись ворогу. І така реакція громадян дуже надихала.

Найстрашнішим був кожен обстріл, під який ми потрапляли, кожен поранений побратим, якого ми рятували, кожен загиблий побратим, якого не врятували. Це все лячно, — зізнається Тополя.

Він додає, що це, на жаль, реалії війни. Але наша країна зможе пройти через усі жахи та зрештою перемогти росіян.

Усвідомлення під час війни

Тополя розповідає, що окрім навичок із тактичної медицини, на службі він навчився жити одним днем та робити все по-максимуму, адже кожен день може бути останнім.

Парамедик зазначає, що війна психологічно змінює всіх людей. Але залежно від самої особистості ці зміни будуть або на краще, або на гірше.

Оскільки гурт Антитіла були тверді, міцні, морально-етичні до початку війни, вони не змінилися. Війна лише посилила переконання в тому, що найважливіші цінності — не матеріальні.

Це цінності духовні, посмішок, любові, щастя близьких і рідних людей, на які ми часто в суєті, в побуті, в тотальному життєвому марафоні не звертаємо уваги. Це потрібно робити, і очевидно, що треба жити кожним днем, — вважає Тарас.

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Про перемогу України

Перемогу бачу швидкою і дуже хочу, щоб вона була саме такою. Звичайно, повертаючись до реальності, думаю, що перемога буде на полі бою, в спротиві великих дипломатичних зусиль.

Упевнений, що Україна поверне суверенітет зі всіма своїми територіями, що ми отримаємо репарації, що Росія буде переможена, і дуже хочу, щоб вона була знищена як держава, — ділиться парамедик.

А після війни він планує поїхати з дружиною та дітьми на відпочинок.

Минулого місяця Тарас Тополя вперше за довгий час служби на передовій вийшов на велику сцену разом з британським співаком Едом Шираном.

Читай інтерв’ю Тараса Тополі про боротьбу на воєнному та культурному фронтах.

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