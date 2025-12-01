“Це зважене рішення нас обох”: Alyosha та Тарас Тополя оголосили про розрив

Українська співачка Alyosha та фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя повідомили, що після років спільного життя вирішили розійтися. У спільному зверненні вони підкреслили: крок був добре обдуманим і прийнятим взаємно.

Рішення про розставання вони ухвалили разом

У заяві звучить ключова фраза, яка визначає тон всього повідомлення:

Це зважене рішення нас обох, — написали артисти, наголошуючи на повазі й вдячності за пройдений разом шлях.

Пара відверто говорить, що їхній особистий шлях завершується, але вони залишаються партнерами у найголовнішому — вихованні дітей. Alyosha та Тополя підкреслили, що продовжать дбати про трьох дітей та забезпечать їм максимально стабільні умови.

Зірки окремо зазначили, що подбали про всі майнові та побутові нюанси, щоб уникнути напруги. За їхніми словами, вони прагнули зробити це гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей.

Пара попросила не шукати додаткових коментарів

У заяві Alyosha та Тополя звернулися до публіки із проханням поставитися з розумінням до цієї непростої новини та не вимагати розширених пояснень:

Дана публікація є вичерпною, — зазначили вони.

Тополя назвав Alyosha неймовірною жінкою

У фіналі повідомлення Тополя сказав про Alyosha особливо теплі слова, які зворушили багатьох фанів:

Оля — неймовірна жінка, кохана і мама. Так було. Є. Впевнені, що залишиться.

Пара побажала одне одному успіхів у нових починаннях і підкреслила, що їхнє рішення — не про конфлікт, а про дорослу відповідальність.

