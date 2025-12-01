Тарас Тополя и Alyosha разводятся: пара объяснила, почему приняла это решение

Украинская певица Alyosha и фронтмен группы Антитела Тарас Тополя сообщили, что после многих лет совместной жизни приняли решение расстаться. В совместном обращении они подчеркнули: шаг был хорошо продуман и принят взаимно.

Тарас Тополь расстается с женой после многих лет брака

Пара подтвердила, что решение о расставании было общим и долго обсуждаемым, а сам процесс развода Тараса Тополи и Елены проходит без конфликтов и публичных споров

Это взвешенное решение нас обоих, — написали артисты, отмечая уважение и благодарность за пройденный вместе путь.

Пара откровенно говорит, что их личный путь заканчивается, но они остаются партнёрами в самом важном — воспитании детей.

Alyosha и Тополя подчеркнули, что продолжат заботиться о троих детях и обеспечивать им максимально стабильные условия.

Звезды отдельно отметили, что заранее урегулировали все имущественные и бытовые нюансы, чтобы избежать напряжения. По их словам, они стремились сделать это достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям.

Развод Тараса Тополя и Елены: пара просит уважать их пространство

В заявлении Alyosha и Тополя обратились к публике с просьбой отнестись с пониманием к этой непростой новости и не требовать расширенных разъяснений:

Данная публикация является исчерпывающей, — отметили они.

Тарас Тополя назвал Alyosha невероятной женщиной

В финале сообщения Тополя написал об Alyosha особенно тёплые слова, которые тронули многих фанатов:

Оля — невероятная женщина, любимая и мама. Так было. Есть. Уверены, что так и останется.

Пара пожелала друг другу успехов в новых начинаниях и подчеркнула, что их решение — не о конфликте, а о взрослой ответственности.

