Вороги чи друзі? Як розійтися мирним шляхом і що обговорити під час розлучення — поради психологині

Відчуття крапки в стосунках може прийти миттєво або ж накопичуватися поступово, доки ти не вирішиш покінчити з ними. Якщо ви з партнером дійшли згоди, що потрібно розійтися, треба зробити це мирним шляхом. Якими мають бути стосунки після розлучення та як не залишитися ворогами одне одному? Що потрібно проговорити під час розставання? Про найважливіше читай у нашому матеріалі.

Стосунки після розлучення: як не залишитися ворогами

Про всі деталі нам розповіла практична та кризова психологиня, членкиня Української спілки психотерапевтів Олена Фроленкова. Коли в парі приходить усвідомлення крапки в стосунках, рубати з плеча не варто.

Психологиня зазначає, що говорити про проблеми в стосунках потрібно відразу, як вони з’являються, а не накопичувати їх, сподіваючись, що вони минуть якось потім.

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Якщо щось не влаштовує у стосунках, партнер має про це знати. Тоді проблемні питання або будуть вирішуватись, або принаймні будуть усвідомлюватись вами обома, — каже кризова психологиня Олена Фроленкова.

Адже довіра в стосунках — це і про розуміння наявних проблем, а не тільки про відсутність секретів чи щирість. Можна передбачити, що в ситуації, коли обидва партнери усвідомлюють наявність невирішальних проблем, рішення про розірвання стосунків не застане зненацька.

Відсутність раптовості є важливою умовою для уникнення скандалів під час розставання.

Що потрібно проговорити з партнером, щоб мирне розлучення не перейшло в ненависть

Найкраще, коли розлучення відбувається за взаємною згодою обох сторін. Тоді можна спокійно проговорити всі ключові питання: розділ майна, обов’язки щодо дітей тощо.

Психологиня каже, що дві психологічно зрілі людини завжди зможуть домовитись про те, що буде зручно обом. При тому цілком природньо, що у людей під час розлучення виникають складні переживання, навіть коли обидві сторони налаштовані на розрив стосунків.

Проте обом партнерам необхідно зберігати повагу одне до одного в спілкуванні, не тільки поміж собою, а й коли мова про нього (неї) заходить в компанії, родині. Це слід обговорити або нагадати про потребу взаємоповаги.

Переживання з часом, найімовірніше, стануть менш інтенсивними. А в умовах збереження взаємної поваги буде легше спілкуватись. Це дуже актуально, коли є спільні діти, — пояснює психологиня.

У яких випадках потрібно підтримувати спілкування з колишнім партнером

Якщо у колишніх партнерів є спільні діти, то їм необхідно співпрацювати з усіх питань щодо дітей. Це буде однаково добре як для дітей, так і для батьків.

Діти матимуть змогу бачитись з обома батьками та отримувати від них достатньо уваги. А колишнім партнерам буде легше виховувати дітей, якщо вони адекватно спілкуються між собою.

Щоб діти не вибирали когось із батьків хорошим, а іншого “поганим поліцейським”, батьки мають ставитися одне до одного з повагою, разом організовувати життя дітей та однаково їх виховувати.

Діти мають усвідомлювати, що у них є доступ як до матері, так і до батька. В такому разі близькі стосунки зберігаються з обома батьками, а стрес від розлучення для всіх є мінімальним, зазначила психологиня.

Як уникнути скандалу під час розставання

Під час розставання дуже важливо зберегти власну гідність та гідність партнера. Не намагайся ніяк його принизити, адже це вплине на спілкування надалі (одне з одним, у колі спільних друзів, поміж родинами).

Психологиня каже, що єдиної формули тут немає, натомість принциповим є сам підхід. Якщо дотримуватись підходу збереження гідності обох, то надалі буде значно легше вибудовувати стосунки в нових реаліях.

Наприклад, якщо доведеться домовлятись та вибудовувати взаємодію з питань виховання дітей.

Партнер чинив насилля в стосунках. Як уникнути цього далі в житті?

Психологиня попереджає, якщо у ваших стосунках були прояви насильства, на перший план виходять питання безпеки в майбутньому.

Якщо колишній партнер є потенційно небезпечним, то потрібно вдатись до заходів безпеки та запобігати можливим проявам агресії з його боку, — каже психологиня Олена Фроленкова.

Найкраще проаналізувати ситуацію, що склалася. Буде доречно дослідити причини того, як ви опинилися в таких стосунках, і наслідки цього. Це потрібно зробити хоча б для того, щоб не потрапити знов у подібну історію.

Що робити зі страхом нових стосунків після розставання

Визначений період, щоб “відійти” від попередніх стосунків, у кожного свій. Для когось розставання минає легко, дехто ж проживає його місяцями, а то й роками.

Психологиня каже, що існують різні випадки. Варто спиратися на власні відчуття. Найголовніше — не “стрибати” поміж стосунками, не намагатися у такий спосіб забути або вилікувати рани, адже цим ти травмуєш не тільки себе, а й нового партнера, який тобі відкрився.

Бажання розв’язати проблеми з попередніх стосунків шляхом нового партнера трапляється часто. В майбутньому це заважає побудові нових здорових та надійних відносин, — підсумувала психологиня Олена Фроленкова.

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