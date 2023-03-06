Семейные отношения
Эксклюзив

Враги или друзья? Как разойтись мирным путем и что обсудить при расставании — советы психолога

Анастасия Грубрина, редактор сайта 06 марта 2023, 17:00
Стосунки після розлучення: як не залишитися ворогами
Фото: Pexels

Эксклюзивы
Парамедикиня Аляска про роботу на фронті та рішення піти воювати
Когда думаю, что это самый тяжелый день — наступает следующий. История парамедика Аляски о работе на фронте
навчання під час війни
Золотые годы молодости в военных условиях: истории студентов украинских вузов
цькування в школі
“Что делать, если моего ребенка травят в школе, как побороть буллинг”
концерт Святослава Вакарчука
Покорение музыкального Эвереста с Героем Украины: в Киеве проходит благотворительный концерт Святослава Вакарчука
Смотреть больше

Больше новостей
Окопная война
Эту тактику узнали бы солдаты мировой войны: что такое окопная война и как воюют две армии “на нуле”
Идеи весеннего маникюра
Нежный, яркий и необычный: весенний маникюр на любой вкус
Когда начнутся весенние каникулы
На отдых пойдут уже в марте: когда начнутся весенние каникулы для школьников
Шевченко ДН
День рождения Тараса Шевченко: когда 209-я годовщина от рождения и что стоит о нем знать
Смотреть больше

Материалы по теме

психотерапія
Как понять, что ты не теряешь время и деньги впустую? Главные признаки хорошей терапии
Секс-календар
Секс-календарь: как и зачем заранее планировать близость — отвечает сексолог
Вихід із зони комфорту - як це правильно зробити
Экстрим VS привычный “пузырь” — кому нужно выйти из зоны комфорта и как это сделать
Как попросить вернуть долг
“Стесняюсь напомнить друзьям о долге, ведь сейчас война, но нуждаюсь в деньгах. Как правильно попросить?”

Видео
0:01:19
Кривонос Семен

Шаг к ЕС и борьбе с коррупцией? Кого назначили новым главой НАБУ и что о нем известно
Карта бойових дій в Україні
Постоянные атаки на Бахмут и конфликт в руководстве оккупантов: карта боевых действий в Украине 6 марта в режиме онлайн
0:02:58
Легіонер із США Майкла про рішення воювати за Україну
Я восхищаюсь украинским духом! История легионера из США о желании воевать за Украину
Карта бойових дій в Україні 05.03.2023 онлайн
За сутки ВСУ отбили более 130 атак россиян: карта боевых действий в Украине 5 марта в режиме онлайн
0:02:55
Як працює єдиний в Україні банк рогівки в Дніпрі
Восстановить зрение после тяжелого ранения — возможно! Как работает единственный в Украине банк роговицы
0:03:30
землетруси в Одесі
Под угрозой как прибрежная зона, так и исторический центр: ожидать ли мощных землетрясений в Одессе
0:02:56
Творчество на фронте
Искусство ради победы! Удивительное творчество нацгвардейца из Николаева
0:03:58
Оборонці Бахмута про ситуацію на передовій
Каждый день отбивают по несколько вражеских штурмов — бойцы 30-й бригады о ситуации под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні
Сбитый российский штурмовик и новые атаки на Бахмут: карта боевых действий в Украине 4 марта в режиме онлайн
0:02:33
банк крові
Смелая кровь: в Украине заработал первый банк, который может хранить кровь до 30 лет
Больше видео
Когда начнутся весенние каникулы
Читать дальше
На отдых пойдут уже в марте: когда начнутся весенние каникулы для школьников
Ксюша Манекен
Читать дальше
Скандальная награда блогера Ксюши Манекен — официальный комментарий ГУР и реакция общества

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь