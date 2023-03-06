Враги или друзья? Как разойтись мирным путем и что обсудить при расставании — советы психолога

Ощущение точки в отношениях может прийти мгновенно или накапливаться постепенно, пока ты не решишь покончить с ними. Если вы с партнером пришли к согласию, что нужно разойтись, стоит сделать это мирным путем. Какими должны быть отношения после расставания и как не остаться врагами друг другу? Что нужно обсудить во время разрыва? О самом важном читай в нашем материале.

Отношения после расставания: как не остаться врагами

Обо всех деталях нам рассказала практический и кризисный психолог, член Украинского союза психотерапевтов Елена Фроленкова. Когда у пары приходит осознание точки в отношениях, рубить с плеча не стоит.

Психолог отмечает, что говорить о проблемах в отношениях нужно сразу, когда они появляются, а не накапливать их, надеясь, что пройдут как-нибудь потом.

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Если что-то не устраивает в отношениях, партнер должен об этом знать. Тогда проблемные вопросы либо будут решаться, либо, по крайней мере, будут осознаваться вами обоими, — говорит кризисный психолог Елена Фроленкова.

Ведь доверие в отношениях — это и про понимание имеющихся проблем, а не только про отсутствие секретов или искренность. Можно предположить, что в ситуации, когда оба партнера осознают наличие неразрешимых проблем, решение о разрыве отношений не будет внезапным.

Отсутствие внезапности является важным условием для избежания скандалов при расставании.

Что нужно проговорить с партнером, чтобы мирное расставание не перешло в ненависть

Лучше всего, когда расставание происходит по взаимному согласию обеих сторон. Тогда можно спокойно проговорить все ключевые вопросы: раздел имущества, обязанности, связанные с детьми, и т. д.

Психолог говорит, что два психологически зрелых человека всегда смогут договориться, о том, что будет удобно обоим. При этом вполне естественно, что у людей при разводе возникают сложные переживания, даже когда обе стороны настроены на разрыв отношений.

Однако обоим партнерам необходимо сохранять уважение друг к другу в общении, не только между собой, но и когда речь о нем (ней) заходит в компании, семье. Это следует обсудить или напомнить о необходимости взаимоуважения.

Переживания со временем, скорее всего, станут менее интенсивными. А в условиях сохранения взаимного уважения будет легче общаться. Это очень актуально, когда есть общие дети, — объясняет психолог.

В каких случаях необходимо поддерживать общение с бывшим партнером

Если у бывших партнеров есть общие дети, то им необходимо сотрудничать по всем вопросам касательно детей. Это будет одинаково хорошо как для детей, так и для родителей.

Дети смогут видеться с обоими родителями и получать от них достаточно внимания. А бывшим партнерам будет легче воспитывать детей, если они адекватно общаются между собой.

Чтобы дети не выбирали кого-то из родителей хорошим, а второго “плохим полицейским”, родители должны относиться друг к другу с уважением, вместе организовывать жизнь детей и одинаково их воспитывать.

Дети должны осознавать, что у них есть доступ как к матери, так и к отцу. В таком случае близкие отношения сохраняются с обоими родителями, а стресс от развода для всех минимальный, отметила психолог.

Как избежать скандала во время расставания

При расставании очень важно сохранить собственное достоинство и достоинство партнера. Не пытайся его унизить никоим образом, ведь это повлияет на общение в дальнейшем (друг с другом, в кругу общих друзей, между семьями).

Психолог говорит, что единой формулы здесь нет, но принципиален сам подход. Если придерживаться подхода сохранения достоинства обоих, то в дальнейшем будет значительно легче выстраивать отношения в новых реалиях.

Например, если придется договариваться и выстраивать взаимодействия по воспитанию детей.

Партнер проявлял насилие в отношениях. Как избежать этого дальше в жизни?

Психолог предупреждает, если в ваших отношениях были проявления насилия, на первый план выходят вопросы безопасности в будущем.

Если бывший партнер потенциально опасен, то нужно прибегнуть к мерам безопасности и предотвращать возможные проявления агрессии с его стороны, — говорит психолог Елена Фроленкова.

Лучше всего проанализировать сложившуюся ситуацию. Будет уместно исследовать причины того, как вы оказались в таких отношениях, и последствия этого. Это нужно сделать хотя бы для того, чтобы не попасть снова в подобную историю.

Что делать со страхом новых отношений после расставания

Определенный период, чтобы “отойти” от предыдущих отношений, у каждого свой. Для кого-то расставание проходит легко, некоторые же проживают его месяцами, а то и годами.

Психолог говорит, что бывают разные случаи. Следует опираться на собственные ощущения. Самое главное — не “прыгать” между отношениями, не пытаться таким образом забыть или вылечить раны, ведь этим ты травмируешь не только себя, но и открывшегося тебе нового партнера.

Желание решить проблемы из предыдущих отношений путем нового партнера встречается часто. В будущем это мешает построению новых здоровых и надежных отношений, — подытожила психолог Елена Фроленкова.

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