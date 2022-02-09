Чрезмерная любезность и желание научить всех жизни — психолог назвала признаки проблемных мужчин

Любовь — загадочное чувство. Одним женщинам нравятся темпераментные мужчины, в то же время другим они кажутся несколько нервными и агрессивными.

А покладистый и добрый парень может незаслуженно услышать в свой адрес “подкаблучник”. Впрочем, сколько людей, столько и мнений.

Так что с кем строить отношения, каждый из нас решает самостоятельно, хотя все же осторожность здесь стоит проявить.

Для того чтобы не встретить проблемного мужчину, о котором и рассказала психолог Юлия Медведева.

В своем Instagram она объяснила, какие особенности его поведения должны вас насторожить.

Он постоянно жалуется

На свою очень жадную бывшую партнершу, бестолкового руководителя, родителей, которые его никогда не любили, и т.д. Готовы ли вы всю жизнь жить с такой жертвой обстоятельств?

Грубо обращается с другими людьми

Может отчитать официанта, нахамить в регистратуре или наорать на таксиста.

Как только вы начнете строить с ним отношения — станете следующей, — отмечает Юлия Медведева.

Очень услужливый и навязчивый

Специалист говорит, обычно так ведут себя контролеры на этапе зарождения отношений.

Сегодня он просит отчет о ваших передвижениях, завтра планирует их за вас, а уже послезавтра вы не заметите, как потеряете право голоса. Словом, будете чувствовать себя птичкой в ​​клетке.

Устраивает показательные сцены

Ревность без причины — признак незрелости, а то и обычной глупости. А еще, как добавляет психолог, низкой самооценки и инфантилизма.

Бить посуду, демонстративно собирать чемоданы, а затем картинно возвращаться любят астероиды (люди, которым присуще демонстративное поведение — ред.).

Они, конечно, хорошие актеры, но готовы ли вы к этому нескончаемому спектаклю?

Никогда не противоречит своей маме

Даже мысленно. Эта женщина всегда будет номером один — в приготовлении борща, воспитании детей и распределении семейного бюджета. То есть, фактически в отношениях вас будет трое.

Распускает руки

Здесь без вариантов. Исключением являются только сексуальные прелюдии, хотя и там всегда есть правила, а также стоп-слова, шутит Юлия Медведева.

В то же время абьюзеры действуют, как им вздумается, пренебрегая чувствами партнера.

Страдает зависимостью

Бокал-другой три раза в неделю — уже повод бить в колокола. Не говоря уже о невинных “косячках” и таблетках на танцплощадке. Помните, вы не реабилитационный центр, так что делайте ноги, пока не поздно.

Правила и договоренности делают отношения более прозрачными и способствуют чувству доверия. Однако случается, что со временем один из партнеров пытается посягать на свободу другого, аргументируя, что так проявляет свою заботу.

Как не пересечь границу нездорового контроля в отношениях и правильно заботиться о любимом человеке, читай в Вікнах.