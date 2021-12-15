Угрожающее доминирование: контроль или забота — психолог о том, как не перейти грань

Правила и договоренности делают отношения более прозрачными и способствуют чувству доверия. Впрочем, случается, что со временем один из партнеров пытается полностью управлять жизнью другого, пренебрегая его личным пространством и свободой выбора.

Что скрывается за этим желанием и как правильно заботиться о любимом человеке, чтобы не перейти черту угрожающего доминирования, рассказывает семейный психолог, психотерапевт Роман Мельниченко.

Контроль и забота — где находится грань?

По словам психолога, грань между заботой и контролем достаточно тонкая. В отношениях между родителями и ребенком она условна, и это нормально.

Поскольку главной целью контроля является сугубо забота. Контролируя — опекаешь, чтобы твой неопытный малыш нигде не упал, не ударился или не засунул пальцы в розетку.

Однако в отношениях взрослых людей попытки одного из партнеров давать другому наставления, учить, как жить/работать/общаться, недопустимы.

Ведь это говорит о давлении на партнера, попытках его изменить.

Как определить, что вас контролируют, а не заботятся?

Чтобы предотвратить эту ошибку, разберемся, каким бывает контроль в отношениях:

Контроль через указания

Когда вам начинают указывать, что делать — это очевидный контроль.

Такое поведение в отношениях свидетельствует — один из партнеров считает другого несамостоятельным.

В частности, неспособным справиться с определенным заданием или выполнить его правильно. Неспособным быть тем человеком, на которого можно положиться.

Контроль времени

Такой вид контроля проявляется в требовании пошаговой отчетности относительно того, где и с кем был партнер.

Характерные фразы: “Где ты был/была?”, “Почему опоздал/опоздала?”, “Почему не звонила/звонил?”, “Что ты делала/делал?” (если человек отлучился ненадолго).

Во время встречи с друзьями вам звонят каждые пять минут или просят набрать по видеосвязи и показать, где вы находитесь.

Контроль социальных связей

Проявляется в указаниях партнеру, с кем дружить, с какими коллегами общаться, посещать ли собственных родителей и насколько тесно поддерживать с ними отношения.

Бытовой контроль

Проявляется в виде наставлений: “Там не клади!”, “Это не делай!” А также указаний, что есть, а от чего отказаться.

Контроль поведения

Для такого типа контроля характерны фразы: “Как ты выглядишь?!”, “Так не говори!”, “Так не смейся!” и т. п.

Контроль здоровья партнера

“Это ешь, а это – нет”, “Ходи в спортзал” (в случае сопротивления включаются шантаж и манипуляции).

Эмоциональное манипулирование (контроль через чувство вины, стыд)

Это не что иное, как провоцирование эмоций с помощью выражений: “Как ты мог так поступить?!”, “Зачем ты это сделал?!”, “Ты обо мне подумала?!” и др.

Эти виды контроля присущи как мужчинам, так и женщинам, говорит эксперт.

И добавляет, желание держать все под контролем вызвано определенным страхом или комплексами. При этом мотивация может быть разной: ревность, недоверие, страх одиночества, тревога за партнера.

Какой вред наносит желание все контролировать?

Чрезмерный контроль в отношениях — широкое пространство для оскорблений и ссор, которые никогда не приводят к улучшению взаимоотношений в паре.

Однако часто партнер, переходящий черту «забота — контроль», делает это не намеренно.

Психолог отмечает:

Важно понимать, что люди, которые пытаются все контролировать, — тревожны, это не их выбор. Они родились с этой психологической особенностью, или такими их сделала жизнь, и они будут продолжать контролировать.

В свою очередь человек, ставший жертвой контроля в отношениях, из-за накопленных обид и гнева перестает доверять партнеру и теряет с ним эмоциональную близость.

Так постепенно отношения начинают разрушаться. На смену любви приходят негативные эмоции, а это не нужно никому из партнеров.

Выстраивать отношения нужно на доверии, с осознанием того, что рядом с вами — взрослый человек и он должен самостоятельно принимать решения касательно себя. Конечно, случается, что решение одного из партнеров может сказаться на судьбе пары, тогда его необходимо обсуждать вместе, — говорит специалист.

Кроме того, в стремлении все контролировать заложен мощный разрушительный механизм: когда что-то идет не по плану, для человека это становится крахом всего.

Он может начать обвинять себя в том, что ничего не сделал или сделал неправильно. А если что-то пойдет не так с его партнером, начать винить себя: нужно было заботиться о нем больше, не произносить тех слов.

Существует ли безопасный контроль, в каких ситуациях он уместен?

Роман Мельниченко объясняет, когда мы находимся в отношениях, то не принадлежим себе целиком. То есть, несем ответственность не только за себя, но и друг за друга.

Поэтому, когда мы видим саморазрушающее поведение нашего партнера, имеем право вмешаться и требовать, чтобы он прекратил себя так вести.

К примеру, если он слишком много курит, употребляет алкоголь, едет непристегнутый за рулем, превышает скорость и т.д.

Мы не можем оставаться в стороне, видя, как дорогой нам человек подвергает свою жизнь риску.

Эксперт рассказывает, что в его психотерапевтической практике были случаи, когда пара закончила отношения именно по этой причине. Один из партнеров уничтожал свое здоровье, а другому было больно смотреть на это.

В таких ситуациях мы имеем право настаивать на изменении поведения партнера. И речь здесь не о контроле, а о заботе. Мы должны уговаривать, показывать свою боль, но окончательное решение оставить за партнером. Мы не можем запретить ему курить, объедаться, употреблять наркотики или ездить быстро, но можем показать свое отношение к этому и, соответственно, не принимать такого в своей жизни, — комментирует он.

И подчеркивает, что если другой человек ради ваших отношений не меняется и дальше рискует жизнью, значит пришло время принимать решение об их завершении.

Как правильно заботиться о партнере?

Психолог отмечает, что необходимость «причинить добро» другому человеку — это нормально.

В намерениях дать дельный совет, поинтересоваться самочувствием, уделить внимание нет признаков того, что ваши личные границы хотят нарушить.

Если у партнера возникла какая-то проблема, главное стремление должно быть в том, чтобы предложить вариант ее решения, а не навязать его.

Важно помнить, что опека проявляется в виде вопросов, а не наставлений. Когда мы понимаем, как для нашего любимого было бы лучше, мы должны доносить свое мнение в форме таких обращений: «Мне кажется», «Я думаю», «Возможно», — говорит Роман Мельниченко.

К примеру: “Мне кажется, что так поступить было бы лучше, но решать тебе. Как ты сам думаешь?”

В противном случае может сложиться ситуация, когда один человек перестанет нести ответственность за свою жизнь, а другой потеряет чувство объективности в оценке реальных возможностей своего партнера.

И впоследствии все вокруг будут казаться ему слабыми, беззащитными и нуждающимися в помощи.

В проявлении заботы о партнере эксперт выделяет несколько уровней:

Первый. Когда наш партнер сам просит сделать что-то для него. Возможно, ему нужна поддержка из-за проблем на работе или личного кризиса.

Возможно, он плохо себя чувствует и его нужно вдохновить, дать совет, какое платье/пиджак приобрести и т.д. Обо всем этом партнер должен попросить сам.

За нами остается свобода выбора — делать это (если мы в ресурсе) или нет.

Второй. Забота о партнере на бытовом уровне. Различные бытовые мелочи, которые нам несложно выполнить для него. В частности, сварить кофе, навести порядок в комнате, выбрать фильм для совместного просмотра, сделать массаж и т.д.

То есть разные варианты заботы, с помощью которых мы можем проявлять инициативу и которые нравятся нашему партнеру.

Подытожив, добавим, что настоящая забота начинается со слов “мне кажется”, когда мы не лишаем человека свободы выбора.

А вот смещение акцента на “я знаю” демонстрирует позицию надменного отношения “взрослого” над безответственным и беспомощным “ребенком”.

Лучше оставлять альтернативу решению в виде таких конструкций: “Мне кажется, что так было бы лучше. Ты как думаешь?” Обязательно оставляя ответ открытым.

Не все отношения можно спасти, а иногда наоборот лучше вовремя их закончить. К примеру, когда речь идет об абьюзе. Если вы страдаете от такого отношения, советуем почитать, что такое шелтер и куда обращаться жертвам домашнего насилия.