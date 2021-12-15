Угрожающее доминирование: контроль или забота — психолог о том, как не перейти грань

Правила и договоренности делают отношения более прозрачными и способствуют чувству доверия. Впрочем, случается, что со временем один из партнеров пытается полностью управлять жизнью другого, пренебрегая его личным пространством и свободой выбора.
Что скрывается за этим желанием и как правильно заботиться о любимом человеке, чтобы не перейти черту угрожающего доминирования, рассказывает семейный психолог, психотерапевт Роман Мельниченко.
По словам психолога, грань между заботой и контролем достаточно тонкая. В отношениях между родителями и ребенком она условна, и это нормально.
Поскольку главной целью контроля является сугубо забота. Контролируя — опекаешь, чтобы твой неопытный малыш нигде не упал, не ударился или не засунул пальцы в розетку.
Однако в отношениях взрослых людей попытки одного из партнеров давать другому наставления, учить, как жить/работать/общаться, недопустимы.
Ведь это говорит о давлении на партнера, попытках его изменить.
Чтобы предотвратить эту ошибку, разберемся, каким бывает контроль в отношениях:
Когда вам начинают указывать, что делать — это очевидный контроль.
Такое поведение в отношениях свидетельствует — один из партнеров считает другого несамостоятельным.
В частности, неспособным справиться с определенным заданием или выполнить его правильно. Неспособным быть тем человеком, на которого можно положиться.
Такой вид контроля проявляется в требовании пошаговой отчетности относительно того, где и с кем был партнер.
Характерные фразы: “Где ты был/была?”, “Почему опоздал/опоздала?”, “Почему не звонила/звонил?”, “Что ты делала/делал?” (если человек отлучился ненадолго).
Во время встречи с друзьями вам звонят каждые пять минут или просят набрать по видеосвязи и показать, где вы находитесь.
Проявляется в указаниях партнеру, с кем дружить, с какими коллегами общаться, посещать ли собственных родителей и насколько тесно поддерживать с ними отношения.
Бытовой контроль
Проявляется в виде наставлений: “Там не клади!”, “Это не делай!” А также указаний, что есть, а от чего отказаться.
Контроль поведения
Для такого типа контроля характерны фразы: “Как ты выглядишь?!”, “Так не говори!”, “Так не смейся!” и т. п.
Контроль здоровья партнера
“Это ешь, а это – нет”, “Ходи в спортзал” (в случае сопротивления включаются шантаж и манипуляции).
Эмоциональное манипулирование (контроль через чувство вины, стыд)
Это не что иное, как провоцирование эмоций с помощью выражений: “Как ты мог так поступить?!”, “Зачем ты это сделал?!”, “Ты обо мне подумала?!” и др.
Эти виды контроля присущи как мужчинам, так и женщинам, говорит эксперт.
И добавляет, желание держать все под контролем вызвано определенным страхом или комплексами. При этом мотивация может быть разной: ревность, недоверие, страх одиночества, тревога за партнера.
Чрезмерный контроль в отношениях — широкое пространство для оскорблений и ссор, которые никогда не приводят к улучшению взаимоотношений в паре.
Однако часто партнер, переходящий черту «забота — контроль», делает это не намеренно.
Психолог отмечает:
Важно понимать, что люди, которые пытаются все контролировать, — тревожны, это не их выбор. Они родились с этой психологической особенностью, или такими их сделала жизнь, и они будут продолжать контролировать.
Важно понимать, что люди, которые пытаются все контролировать, — тревожны, это не их выбор. Они родились с этой психологической особенностью, или такими их сделала жизнь, и они будут продолжать контролировать.
В свою очередь человек, ставший жертвой контроля в отношениях, из-за накопленных обид и гнева перестает доверять партнеру и теряет с ним эмоциональную близость.
Так постепенно отношения начинают разрушаться. На смену любви приходят негативные эмоции, а это не нужно никому из партнеров.
Выстраивать отношения нужно на доверии, с осознанием того, что рядом с вами — взрослый человек и он должен самостоятельно принимать решения касательно себя. Конечно, случается, что решение одного из партнеров может сказаться на судьбе пары, тогда его необходимо обсуждать вместе, — говорит специалист.
Выстраивать отношения нужно на доверии, с осознанием того, что рядом с вами — взрослый человек и он должен самостоятельно принимать решения касательно себя. Конечно, случается, что решение одного из партнеров может сказаться на судьбе пары, тогда его необходимо обсуждать вместе, — говорит специалист.
Кроме того, в стремлении все контролировать заложен мощный разрушительный механизм: когда что-то идет не по плану, для человека это становится крахом всего.
Он может начать обвинять себя в том, что ничего не сделал или сделал неправильно. А если что-то пойдет не так с его партнером, начать винить себя: нужно было заботиться о нем больше, не произносить тех слов.
Роман Мельниченко объясняет, когда мы находимся в отношениях, то не принадлежим себе целиком. То есть, несем ответственность не только за себя, но и друг за друга.
Поэтому, когда мы видим саморазрушающее поведение нашего партнера, имеем право вмешаться и требовать, чтобы он прекратил себя так вести.
К примеру, если он слишком много курит, употребляет алкоголь, едет непристегнутый за рулем, превышает скорость и т.д.
Мы не можем оставаться в стороне, видя, как дорогой нам человек подвергает свою жизнь риску.
Эксперт рассказывает, что в его психотерапевтической практике были случаи, когда пара закончила отношения именно по этой причине. Один из партнеров уничтожал свое здоровье, а другому было больно смотреть на это.
В таких ситуациях мы имеем право настаивать на изменении поведения партнера. И речь здесь не о контроле, а о заботе. Мы должны уговаривать, показывать свою боль, но окончательное решение оставить за партнером. Мы не можем запретить ему курить, объедаться, употреблять наркотики или ездить быстро, но можем показать свое отношение к этому и, соответственно, не принимать такого в своей жизни, — комментирует он.
В таких ситуациях мы имеем право настаивать на изменении поведения партнера. И речь здесь не о контроле, а о заботе. Мы должны уговаривать, показывать свою боль, но окончательное решение оставить за партнером. Мы не можем запретить ему курить, объедаться, употреблять наркотики или ездить быстро, но можем показать свое отношение к этому и, соответственно, не принимать такого в своей жизни, — комментирует он.
И подчеркивает, что если другой человек ради ваших отношений не меняется и дальше рискует жизнью, значит пришло время принимать решение об их завершении.
Психолог отмечает, что необходимость «причинить добро» другому человеку — это нормально.
В намерениях дать дельный совет, поинтересоваться самочувствием, уделить внимание нет признаков того, что ваши личные границы хотят нарушить.
Если у партнера возникла какая-то проблема, главное стремление должно быть в том, чтобы предложить вариант ее решения, а не навязать его.
Важно помнить, что опека проявляется в виде вопросов, а не наставлений. Когда мы понимаем, как для нашего любимого было бы лучше, мы должны доносить свое мнение в форме таких обращений: «Мне кажется», «Я думаю», «Возможно», — говорит Роман Мельниченко.
Важно помнить, что опека проявляется в виде вопросов, а не наставлений. Когда мы понимаем, как для нашего любимого было бы лучше, мы должны доносить свое мнение в форме таких обращений: «Мне кажется», «Я думаю», «Возможно», — говорит Роман Мельниченко.
К примеру: “Мне кажется, что так поступить было бы лучше, но решать тебе. Как ты сам думаешь?”
В противном случае может сложиться ситуация, когда один человек перестанет нести ответственность за свою жизнь, а другой потеряет чувство объективности в оценке реальных возможностей своего партнера.
И впоследствии все вокруг будут казаться ему слабыми, беззащитными и нуждающимися в помощи.
В проявлении заботы о партнере эксперт выделяет несколько уровней:
Возможно, он плохо себя чувствует и его нужно вдохновить, дать совет, какое платье/пиджак приобрести и т.д. Обо всем этом партнер должен попросить сам.
За нами остается свобода выбора — делать это (если мы в ресурсе) или нет.
То есть разные варианты заботы, с помощью которых мы можем проявлять инициативу и которые нравятся нашему партнеру.
Подытожив, добавим, что настоящая забота начинается со слов “мне кажется”, когда мы не лишаем человека свободы выбора.
А вот смещение акцента на “я знаю” демонстрирует позицию надменного отношения “взрослого” над безответственным и беспомощным “ребенком”.
Лучше оставлять альтернативу решению в виде таких конструкций: “Мне кажется, что так было бы лучше. Ты как думаешь?” Обязательно оставляя ответ открытым.
Не все отношения можно спасти, а иногда наоборот лучше вовремя их закончить. К примеру, когда речь идет об абьюзе. Если вы страдаете от такого отношения, советуем почитать, что такое шелтер и куда обращаться жертвам домашнего насилия.