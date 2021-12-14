Тебе есть куда бежать — что такое шелтер и куда обращаться жертвам домашнего насилия

Пострадавшим от домашнего насилия женщинам есть куда идти. Сейчас в Украине функционирует более 30 шелтеров — приютов, где украинкам и их детям предоставляют убежище от тиранов.

Шелтеры — анонимные, их адреса знают только соцработники и волонтеры. И сейчас в них нуждается все больше женщин.

С началом пандемии полиция чаще фиксирует случаи домашнего насилия, но только 10% униженных обращаются к стражам порядка, ведь женщины часто не знают, куда бежать от побоев.

В одном из таких приютов в Киевской области свои услуги пострадавшим от домашнего насилия предоставляет психолог Елена Комарова. Она отмечает, жительницы этого секретного места «покусанные» жизнью, ситуацией, своими мужьями или другими обидчиками.

Так, одной из них есть 40-летняя Надежда. Женщина годами терпела издевательства мужа и только здесь впервые за долгое время почувствовала себя человеком, избавившись от постоянного угнетения, унижений и физического насилия.

Красной линией через всю мою жизнь проходит, пожалуй, как основная проблема — отсутствие своего жилья. Когда идет зависимость от мужчины, когда на руках дети — это ловушка, из которой не каждой женщине удастся вырваться, — говорит пострадавшая.

По словам Елены Комаровой, такое поведение — «замкнуть» все на себе — присуще каждому тирану. В частности, это проявляется в его попытках разорвать социальные связи женщины, подавить ее психологически и убедить, что она никому не нужна.

Надежда подтверждает, что не раз слышала в свой адрес оскорбительное «ты — глупая», «несообразительная» и невольно начала верить в это. Опомнилась тогда, когда муж избил ее сразу после возвращения из больницы.

Мне сделали операцию, и были проблемы с деньгами, мы очень много потратили. Жилье было съемное. Я сидела на кухне под батареей, плакала. И он просто взял рукой (показывает на затылок — ред.) и так ударил, — с горечью вспоминает Надежда.

В результате женщина лишилась всех передних зубов и вместо терпеть дальше выбрала побег. Бежала второпях, родственники и друзья помочь отказались. Оказавшись на улице с ребенком, без денег, еды и с минимумом вещей, обратилась к волонтерам и соцслужбам. Те привезли ее и 12-летнего сына в шелтер.

Ты знаешь, что не одна, есть поддержка. Это очень важно. Не знаю, что бы я делала, если бы не попала сюда, — говорит она.

Такие шелтеры есть по всей стране — как государственные, так и волонтерские. Также есть приюты, финансируемые общественностью и церковью. Сейчас их более 30, и сюда может попасть любая женщина, которой некуда убежать от домашнего насилия.

Каждая жительница шелтера может получить здесь юридические, правозащитные, социальные услуги – от теста на коронавирус до заключения договора с семейным врачом.

Её обследуют, ребенок будет продолжать учиться (у нас есть договор с местной школой). Она может восстановить документы, найти работу, снять себе жилье и начать новую жизнь, — рассказывает священник, глава благотворительной сети Елеос-Україна Сергей Дмитриев.

В шелтерах с женщинами работают психологи, потому что попадают сюда не только с физическими травмами. Закрытые и напуганные украинки учатся преодолевать обстоятельства, в которых оказались. И благодаря человеческому отношению и психологическим терапиям «выходят отсюда цветущие, расправляют плечи».

В целом, шелтер — это обычный дом. Большой, уютный, с мягкой мебелью, кухней и игрушками для детей. Социальные работники помогают пережившим насилие женщинам по всем вопросам.

Мы и сами с девчатами друг другу помогаем и поддерживаем. И морально, словом, где-то поделиться. Бывает поплачем все вместе, бывает посмеемся, — добавляет Надежда.

Она здесь пять месяцев. Активно ищет работу, дом. И, несмотря на пережитое, верит, что встретит мужчину, с которым её больше никто и никогда не обидит.

Отметим, что насилие в отношениях бывает не только физическое, но и эмоциональное. Случается, что одним из его “инструментов” становится измена.

Вікна поговорили с психологом и выяснили, каковы причины такого поступка и почему изменить могут каждому.