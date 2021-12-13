Изменить могут каждому — психолог назвала причины

Измена — самое плохое, что может случиться в отношениях. После этого люди замыкаются в себе, перестают верить другим и им может быть сложно вступить в новые отношения.

Вікна поговорили с психологом Ольгой Кисленко и выяснили, почему люди могут изменять и что делать в таких случаях.

У каждого человека есть свои потребности. Потребности в самопризнании, поддержке, в славе, комфорте и т.д.

— Если какая-то потребность не закрывается в отношениях, а человек самостоятельно не может ее закрыть, он ищет другого человека, который поможет это сделать, — рассказывает психолог.

В народе существует такое понятие, как “случайные измены”, так сложились обстоятельства, был(-а) одинок(-а) или пьян(-на), или все сразу.

Но Ольга утверждает, что все индивидуально. Есть люди, для которых измена является нормой, а для других это очень большая боль.

Случайностей — не бывает.

Отношения, продолжающиеся не один год, переживают несколько периодов кризиса, но психолог утверждает, что кризис трех и 40 лет может быть самым сложным.

— На мой взгляд, самым сложным периодом в отношениях является кризис трех и 40 лет. Ведь после 40 лет некоторые люди вырываются, условно говоря, из себя, и начинают «наверстывать упущенное».

По словам Ольги, кризис трех лет учит пару адаптироваться и принимать друг друга такими, как они есть.

Но если один из партнеров не готов принять, а начинает менять — потребность в принятии не закрывается и нужно каким-то образом ее реализовать. Это может привести к измене.

Проверка действий партнера

Когда партнеры начинают друг друга в чем-то подозревать, первое, что они могут делать, — это проверять телефоны, социальные сети, переписки своей “половинки”.

В этот момент эксперт советует задать себе следующие вопросы:

“Зачем я в отношениях с человеком, который может изменить в любую секунду? Зачем я выбрала того, кто обманывает, неужели себя не уважаю?”

Если это “ваш” человек, то он вам не изменит.

Но если вы 24/7 проверяете телефон, это значит:

Вы тревожны. Вы не доверяете своему выбору.

Возможно ли тогда построить крепкие отношения? Нет.

Стоит ли признаться в измене?

Большинство людей считают, что в измене нужно признаваться, ведь партнер имеет право знать. Но действительно ли партнеру нужно знать? Разве ему от этого станет лучше?

Сперва признайтесь себе. Затем решите, заслуживает ли другой человек услышать то, что вы хотите ему сказать, — подчеркивает психолог.

— Лучше от того, что вы скажете правду, станет только вам — потому что тяжесть из сердца упадет у вас, в то время как на другого человека свалится это бремя. Предателя может замучить совесть – он признается, а любимый человек, наоборот, почувствует острую боль.

Восприятие измены обществом

В нашем обществе почему-то принято вешать ярлыки, особенно в таких случаях. А еще на общество сильно повлиял сексизм, ведь измена мужчины в целом считается нормой, потому что они полигамны по своей природе.

А вот если изменила женщина, то от грязи ей отмыться будет непросто.

— В обществе принято говорить, что мужчины изменяют физически, а женщины морально. Но я скажу так — это все из-за потребностей. Потребность в красоте, потребность в поднятии самооценки, потребность во внимании и прочее, — отмечает Ольга.

Для женщин и мужчин это разные потребности.

Стоит ли прощать измену?

Но что делать после того, как тебе изменили? Простить или нет? Даже на примере звезд мы можем увидеть, что некоторые звездные красотки прощали измену своему мужу и оставались счастливы в браке.

Но эксперт говорит, что с точки зрения психологии измену не стоит прощать. А если ты и готов это сделать, то она советует обязательно обратиться к семейному психологу и проговорить все проблемы и претензии, и на этом — все забыть.

— Не готовы забыть — не готовы простить. Если прошлое не останется в прошлом, вы не увидите будущего.

Но некоторые люди остаются жить с предателем не только по любви. Есть и другие причины:

им так комфортно

заниженная самооценка

они зависят от предателя

— Иногда у тех, кому изменили, может возникнуть чувство мести. Дальнейшие отношения в паре возможны, только если забыть и идти дальше. Но те, кто не может забыть, находят единственный выход в этой «борьбе» — составить счет 1:1, — говорит психолог.

Часто после всех событий и их понимания изменщики начинают жалеть о своем поступке. В таком случае эксперт советует проанализировать и осознать свои ошибки, и каждый день делать что-то для любимого человека, чтобы он сиял.

Не можете сделать сказку любимому человеку — тогда вообще не трогайте его. Он заслуживает лучшего.

Физическая и ментальная измена

Следует знать, что для некоторых людей важен также факт не физического предательства, а ментального. Все зависит от людей и их восприятия мира.

— Иногда в паре действительно есть недоразумения и отсутствует поддержка. Поэтому человек ищет свой спасительный круг, это больше как спасение, — отмечает Ольга.

Но если вы не можете вдвоём решить свои проблемы, то и третий человек не поможет.

Психолог рассказывает о треугольнике Карпмана (теория психологических игр), который говорит о том, что всегда есть:

жертва

агрессор

спасатель

Все игры ведут к расплате — это всегда отрицательные эмоции.

Все воспринимается тяжело, если человек сам так решил, если вошел в этот треугольник и начал игру.

Легко — это когда вы умеете говорить о том, что вас волнует, и не допускать этих треугольников.

Также, чтобы не доводить ситуацию до критической, нужно уметь вовремя остановиться. Напомним, ранее мы рассказывали о том, как правильно закончить отношения.