Зрадити можуть кожного — психологиня назвала причини

Зрада — найгірше, що може статися у стосунках. Після цього люди замикаються в собі, перестають вірити іншим та їм може бути важко розпочати нові стосунки.

Вікна поговорили з психологинею Ольгою Кисленко та з’ясували, чому люди можуть зраджувати і що робити в таких випадках.

— Кожна людина має свої певні потреби. Потреби в самовизнанні, підтримці, в славі, в комфорті та інше.

Коли якась потреба не закривається у стосунках, а людина самостійно не може її закрити, вона шукає іншу людину, яка допоможе це зробити, — розповідає психологиня.

У народі існує таке поняття, як “випадкові зради”, так склалися обставини, був(-ла) самотній(-ня) чи п’яний(-на), чи все одразу. Але Ольга стверджує, що все індивідуально. Є люди, для яких зрада є нормою, а для інших це дуже великий біль.

Випадковостей — не буває.

Стосунки, які тривають не один рік, переживають кілька періодів кризи, але психологиня стверджує, що криза трьох та сорока років може бути найважчою.

— На мою думку, найважчим періодом у стосунках є криза трьох та сорока років. Адже після 40 років деякі люди вириваються, умовно кажучи, з себе, і починають «надолужувати згаяне».

За словами Ольги, криза трьох років вчить пару адаптуватись і приймати одне одного такими, як вони є.

Але якщо один із партнерів не готовий прийняти, а починає змінювати — потреба в прийнятті не закривається і потрібно якось її реалізувати. Це може призвести до зради.

Перевірка дій партнера

Коли партнери починають одне одного в чомусь підозрювати, перше, що вони можуть робити, — це перевіряти телефони, соціальні мережі, переписки своєї “половинки”.

В цей момент експертка радить задати собі питання:

“Навіщо я у стосунках з людиною, яка може зрадити в будь-яку секунду? Навіщо я обрала того, хто обманює, невже себе не поважаю?”

Якщо це “ваша” людина, то вона вас не зрадить.

Але якщо ви 24/7 перевіряєте телефон, це означає:

Ви тривожні. Ви не довіряєте своєму вибору.

Чи можливо тоді побудувати міцні стосунки? Ні.

Чи варто зізнаватись у зраді?

Більшість людей вважають, що у зраді треба зізнаватися, адже партнер має право знати. Але чи дійсно партнеру треба знати? Хіба йому від того стане краще?

Спочатку зізнайтеся собі. Потім вирішіть, чи інша людина заслуговує почути те, що ви хочете їй сказати, — наголошує психологиня.

— Краще від того, що ви скажете правду, стане тільки вам. Тому що тягар з серця впаде у вас, тоді як на іншу людину звалиться цей тягар. Зрадника може замучити совість — то він зізнається, а кохана людина, навпаки, відчує більший біль.

Сприйняття зради суспільством

В нашому суспільстві чомусь звикли вішати ярлики, особливо в таких випадках. А ще на суспільство сильно вплинув сексизм, адже зрада чоловіка загалом вважається нормою, бо вони “полігамні” за своєю природою.

А от якщо зрадила жінка, то від бруду їй відмитися буде складно.

— У суспільстві заведено говорити, що чоловіки зраджують фізично, а жінки морально. Але я скажу так — це все через потреби. Потреба в красі, потреба в піднятті самооцінки, потреба в увазі та інше, — зазначає Ольга.

Для жінок і чоловіків це різні потреби.

Чи варто пробачати зраду?

Але що ж робити після того, як тебе зрадили? Пробачити чи ні? Навіть на прикладі зірок ми можемо побачити, що деякі зіркові красуні пробачали зраду своєму чоловікові й залишалися щасливими у шлюбі.

Але експертка каже, що з точки зору психології зраду не варто пробачати. А якщо ти й готовий це зробити, то вона радить обов’язково звернутися до сімейного психолога та проговорити всі проблеми й претензії, і на цьому — все забути.

Не готові забути — не готові пробачити. Якщо минуле не залишиться в минулому, ви не побачите майбутнього.

Але деякі люди залишаються жити зі зрадником не тільки з любові. На те є ще й інші причини:

їм так комфортно

занижена самооцінка

вони залежать від зрадника

— Інколи у зраджених може з’явитися відчуття помсти. Подальші стосунки у парі можливі, тільки якщо забути і йти далі.

Але ті, хто не можуть забути, знаходять єдиний вихід в цій «боротьбі» — скласти рахунок 1:1, — каже психологиня.

Часто після всіх подій та їх розуміння зрадники починають жалкувати про свій вчинок. У такому разі експертка радить проаналізувати й усвідомити свої помилки, і щодня робити щось для коханої людини, щоб вона сяяла.

Не можете зробити казку коханій людині — тоді взагалі не чіпайте її. Вона заслуговує на краще.

Фізична та ментальна зрада

Варто знати, що для деяких людей важливий також факт не фізичної зради, а ментальної. Все залежить від людей та їхнього сприйняття світу.

Іноді в парі є справді непорозуміння й відсутня підтримка, тому людина шукає своє рятівне коло, це більше як порятунок, — наголошує Ольга.

Але якщо ви не можете удвох вирішити свої проблеми, то і третя людина не допоможе.

Психологиня розповідає про трикутник Карпмана (теорія психологічних ігор), який каже про те, що завжди є:

жертва

агресор

рятівник

Всі ігри ведуть до розплати — це завжди негативні емоції.

Все сприймається важко, якщо людина сама так вирішила, якщо зайшла в цей трикутник і почала гру.

Легко — це коли ви вмієте говорити про те, що вас хвилює, і не допускати появи цих трикутників.

Також, щоб не доводити ситуацію до “критичної”, треба вміти вчасно зупинитися. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як правильно завершувати стосунки.