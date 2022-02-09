Надмірна люб’язність і бажання навчити всіх життя — психологиня назвала ознаки проблемних чоловіків

Кохання — загадкове почуття. Одним жінкам подобаються темпераментні чоловіки, тоді як іншим вони здаються дещо нервовими й агресивними.

А поступливий та добрий хлопець може незаслужено почути у свою адресу “підкаблучник”. Утім, скільки людей, стільки й думок.

Тож з ким будувати стосунки, кожен із нас вирішує самостійно, хоча все ж таки обережність тут варто проявити.

Для того щоб не натрапити на проблемних чоловіків, про яких і розповіла психологиня Юлія Медвєдєва.

У своєму Instagram вона пояснила, які особливості їхньої поведінки мають вас насторожити.

Він постійно скаржиться

На свою дуже жадібну колишню партнерку, нетямущого керівника, батьків, які його ніколи не любили, тощо. Чи готові ви все життя жити з такою жертвою обставин?

Поводиться грубо з іншими людьми

Може відчитати офіціанта, нахамити в реєстратурі або накричати на таксиста.

Щойно ви почнете будувати з ним стосунки — станете наступною, — зазначає Юлія Медвєдєва.

Дуже послужливий і нав’язливий

Фахівчиня говорить, зазвичай так поводяться контролери на етапі зародження стосунків.

Сьогодні він просить звіту щодо ваших пересувань, завтра планує їх за вас, а вже післязавтра ви незчуєтеся, як не матимете права голосу. Словом, почуватиметеся пташкою у клітці.

Улаштовує показові сцени

Ревнощі без причини — ознака незрілості, а то й простої дурості. А ще, як додає психологиня, — низької самооцінки та інфантилізму.

Бити посуд, демонстративно збирати валізи, а потім картинно повертатися люблять астероїди (люди, яким притаманна демонстративна поведінка — ред.).

Вони, звичайно, хороші актори, але чи готові ви до цієї нескінченної вистави?

Ніколи не суперечить своїй мамі

Навіть у думках. Ця жінка завжди буде номером один — у приготуванні борщу, вихованні дітей та розподілі сімейного бюджету. Тобто фактично у стосунках вас буде троє.

Розпускає руки

Тут без варіантів. Виняток становлять лише сексуальні прелюдії, хоча й там завжди є правила та стоп-слова, жартує Юлія Медвєдєва.

Натомість аб’юзери діють, як їм заманеться, нехтуючи почуттями партнера.

Має залежність

Келих-другий тричі на тиждень — уже привід бити в дзвони. Не кажучи вже про безневинні “косячки” і таблетки на танцмайданчику. Пам’ятайте, ви — не реабілітаційний центр, тож тікайте, доки не пізно.

Правила і домовленості роблять стосунки прозорішими та сприяють почуттю довіри. Однак трапляється, що з часом один із партнерів намагається посягати на свободу іншого, аргументуючи, що так проявляє свою турботу.

Читай, як не перетнути межу нездорового контролю у стосунках і правильно піклуватися про кохану людину.