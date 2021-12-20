Чому жінки люблять злочинців — пояснення психологині

Злочинці нерідко мають ідеальну репутацію. Колеги, друзі та родина не можуть сказати нічого поганого про них. Але бувають випадки, коли жінки залишаються зі своїми чоловіками-убивцями, навіть коли знають страшну правду.

Чому жінки люблять поганих чоловіків — пояснила соціологиня і психологиня Юлія Медведєва.

Чи може жінка просто не знати, що її чоловік маніяк?

Звичайно. Багато жінок мають потребу в стабільності. Тому для них важливо попри все зберегти сім’ю. Вони вперто не хочуть бачити провину чоловіка, постійно шукаючи для нього виправдання. Дехто просто не вірить, що їхній коханий здатен на злочини.

Крім того, чоловік може відволікати жінку. Наприклад, відомі випадки, коли підозріла поведінка списувалася на походи “наліво”, — пише соціологиня і психологиня Юлія Медведєва у своєму Instagram.

Навіть знаходячи прямі докази злочину (наприклад, кров на одязі), жінки воліють вірити у власну інтерпретацію, щось, що “вміщується у голові”, замість того, щоб хоча б спробувати з’ясувати правду.

Якщо жінка знає, то чому ж лишається зі злочинцем?

Найстрашніше, якщо жінка щиро підтримує свого обранця та стає його спільницею.

Дослідження психології жінок-прихильниць серійних убивць показали, що їх надихали ідеї на кшталт санітара лісу, що звільняє суспільство від людей, яких вважають паразитами, — зазначає Юлія Медведєва.

Іншою причиною такої поведінки може бути сором і страх суспільного засудження. Такі жінки інфантильні та залякані. Одна лише думка, що правду дізнаються інші, їх паралізує. Усе-таки соромно виносити сміття із хати!

Тоді жінки починають вірити, що здатні виправити чоловіка, допомогти йому звернути на правильну стежину. Хоч би зараз ніхто не дізнався про це, адже жертві вже не допоможеш…

Чи має нести жінка відповідальність за злочини свого чоловіка?

Згідно із законом, близькі родичі можуть не свідчити одне проти одного в суді. Якщо жінка нічого не знала та не підтримувала чоловіка у його злодіяннях, то вона не винна.

З погляду психології ці жінки — жертви, які потребують такої самої психологічної допомоги, як і жертви домашнього насильства.

А якщо ви не хочете потрапити на гачок маніпуляцій, пропонуємо прочитати матеріал, хто такі психологічні маніпулятори та як вберегти себе від них.