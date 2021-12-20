Сімейні стосунки

Чому жінки люблять злочинців — пояснення психологині

Олена Яковлєва, редакторка сайту 20 Грудня 2021, 16:00
Жінки люблять поганих чоловіків

Більше новин
филипины
Рай, що перетворився на пекло: у Філіппінах пройшов потужний тайфун
Юлія Орлова інтерв'ю 2021
Починаємо не з нуля, а завжди з мінуса — Юлія Орлова про жіночий бізнес в Україні
14:30
Вікна-новини. Випуск від 20.12.2021 (14:30)
Міфи навколо Covid-19
Ковідна міфологія — руйнуємо чутки разом з МОЗ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Дитина не хоче нічого розповідати
Не критикуйте, а підтримуйте — поради психологині, як відновити довіру дитини до батьків
Чому жінки люблять злочинців — пояснення психологині
Топ-5 руйнівних звичок для стосунків — психологиня взялася лічити
Чому жінки люблять злочинців — пояснення психологині
Ідеалізм та залежність від думки оточення — як позбутися синдрому відмінника
Діти постійно сваряться
Мої діти постійно сваряться — психологи пояснили, як реагувати

Відео
0:02:28
филипины

Рай, що перетворився на пекло: у Філіппінах пройшов потужний тайфун
0:20:00
14:30
Вікна-новини. Випуск від 20.12.2021 (14:30)
0:20:00
11:30
Вікна-новини. Випуск від 20.12.2021 (11:30)
0:01:37
Антитютюновий законопроект
Антитютюновий законопроект: як в Україні борються з курінням неповнолітніх
0:02:42
Ураження суглобів
Ураження суглобів після коронавірусу: прикре відкриття медиків
0:02:49
Загроза вторгнення
Коли занепокоєність замінять діями? Останні новини військової напруги з Росією
0:00:59
Секс і місто
Зірку серіалу Секс і місто звинувачують у зґвалтуванні: подробиці
0:04:32
Утеплення будинків
Тепло у кожен дім! Як держава утеплить всю країну
0:01:16
Чому жінки люблять злочинців — пояснення психологині
Мистецтво у поєднанні із технологіями: виставка “Нульовий вік. Ідея світла” у галереї М17
0:34:24
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 17.12.2021 (22:00)
Більше відео
Не критикуйте, а підтримуйте — поради психологині, як відновити довіру дитини до батьків
Читати далі
Не критикуйте, а підтримуйте — поради психологині, як відновити довіру дитини до батьків