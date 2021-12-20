Почему женщины любят преступников — объяснение психолога

Преступники нередко обладают идеальной репутацией. Коллеги, друзья и семья не могут сказать ничего плохого о них. Но бывают случаи, когда женщины остаются со своими мужчинами-убийцами, даже когда знают страшную правду.

Почему они так поступают — объяснила социолог и психолог Юлия Медведева.

Может ли женщина просто не знать, что муж маньяк?

Конечно. Многие женщины нуждаются в стабильности. Поэтому для них важно несмотря ни на что сохранить семью. Они упорно не хотят замечать вину мужчины, постоянно подыскивая для него оправдание. Некоторые просто не верят, что их любимый способен на преступление.

Кроме того, мужчина может отвлекать женщину. Например, известны случаи, когда подозрительное поведение списалось на походы “налево”, — пишет социолог и психолог Юлия Медведева в своем Instagram.

Даже находя прямые доказательства преступления (например, кровь на одежде), женщины предпочитают верить в собственную интерпретацию, что-то, что “помещается в голове”, вместо того, чтобы хотя бы попытаться выяснить правду.

Если женщина знает, почему же остается с преступником?

Страшнее всего, если женщина искренне поддерживает своего любимого и становится его сообщницей.

Исследования психологии женщин-поклонниц серийных убийц показали, что их вдохновляли идеи в духе санитара леса, освобождающего общество от людей, которых считают паразитами, — отмечает Юлия Медведева.

Другой причиной такого поведения может быть стыд и страх общественного осуждения. Такие женщины инфантильны и запуганы. Сама только мысль, что правду узнают другие, их парализует. Все-таки стыдно выносить сор из избы!

Тогда женщины начинают верить, что способны исправить мужчину, помочь ему свернуть на правильную тропу. Лишь бы сейчас никто не узнал об этом, ведь жертве уже не поможешь…

Должна ли женщина нести ответственность за преступления своего мужа?

По закону близкие родственники могут не свидетельствовать друг против друга в суде. Если женщина ничего не знала и не поддерживала мужчину в его злодеяниях, она не виновна.

С точки зрения психологии, эти женщины — жертвы, нуждающиеся в такой же психологической помощи, как и жертвы домашнего насилия.

А если вы не хотите попасть на крючок манипуляций, предлагаем прочесть материал, кто такие психологические манипуляторы и как уберечь себя от них.