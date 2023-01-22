Он мне родной человек, он отец моего сына: Даша Квиткова об окончании красивой истории любви с Никитой Добрыниным

Разрыв отношений случается так же быстро, как и любовь проникает в твою жизнь. Все будто ведет к этому моменту, но никогда не знаешь, когда он наступит. Особенно, если это звездная пара — такая, как Даша Квиткова и Никита Добрынин.

Для кого-то катализатором стали пандемия и война, а некоторым просто пришлось встретиться с реальностью лицом к лицу в обычный будний день. Для родных и близких пары это может оказаться неожиданностью также, как и для самих влюбленных.

Просто два человека понимают, что дальше их пути должны разойтись, чтобы сохранить то чувство, которое когда-то грело их в самые сильные морозы. Так случилось и с парой Даши Квитковой и Никиты Добрынина.

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История любви Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Они встретились и влюбились на проекте Холостяк, прожили вместе долгих почти пять лет, воспитывают общего ребенка и даже построили дом. Однако недопонимание и внутреннее чувство дискомфорта были неумолимы.

О разрыве отношений впервые рассказала Даша Квиткова в интервью для Маши Ефросининой.

Это было решение обоих. Первая на разговор вышла я, а он меня просто поддержал. Он просто видел и чувствовал то же, что и я.

Даша Квиткова призналась, что они не живут вместе в общем доме уже около полторы недели. Однако подчеркнула, что мужчина не исчез полностью из ее жизни, поскольку у них есть общий сын.

Мы будем ходить к психологу, чтобы закрыть какие-то болезненные вопросы и построить здоровые отношения из-за того, что у нас растет сын. Здоровые отношения родителей нашего сына.

Также инфлюэнсер отметила, что все шло к завершению отношений. Просто пара не могла или не хотела этого понимать. Оставалось ощущение, что год или полтора года ничего не меняется, но оба списывали все на то, что в любых отношениях могут быть кризисы.

Однако ближе к Новому году стало ясно, что продолжаться так дальше не может. Даша говорит, что чувствовала некоторое время, что разрывается между сыном, работой, мужем и собственными потребностями. И по большей части хватало только на первые два пункта, а все остальное отошло на второй план.

Начались определенные “подкалывания” относительно моментов, которые не удовлетворяли обоих в отношениях. Но потом стало понятно, что так продолжать нельзя.

Любовь не ушла. Я люблю его, и он меня любит. Но это те отношения, где тебе больно.

Поэтому неделю или чуть больше девушка просила мужчину разъехаться на время. Тогда она верила, что отношения можно сохранить. Однако сейчас, учитывая свое внутреннее состояние, говорит, что уже так не думает.

Разрыв отношений Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Как Даша, так и Никита стали посещать психологов, чтобы разобраться сначала в себе. Затем начали совместную терапию. И сейчас инфлюэнсер говорит, что просто замечает, что некоторые вещи она не хотела видеть. В том числе и разный ритм жизни, который необходим каждому.

Мы друг друга морально задушили.

Также одной из проблем она называет стремительное начало и развитие их красивой истории любви. Все происходило так быстро, что никто из них и не заметил, что желания обоих не совпадают.

— У нас отношения строиться и развиваться начали очень быстро. Знаешь, когда человеку отдаешь всего себя.

Мы были вместе просто 24/7, не расставались никогда. И просто в какой-то момент очень перенасытились друг другом.

Никита Добрынин и Даша Квиткова разъехались

Когда наступил решающий момент и произошла очередная ссора с просьбой Даши разъехаться, Никита просто молча собрал вещи и уехал из дома. Следующий их разговор произошел только через три дня после этого на совместной сессии у психолога.

Мы не идеальны. Было очень много слез, было много разговоров. Мы не понимали вообще, как так вышло.

По словам Даши, пара не живет вместе, документы на развод не подает и пока пытается лишь решить все болезненные вопросы.

Это наше общее решение. И это жизнь, ничего критического не произошло. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно, — написал в Instagram Никита Добрынин.

Сама же Даша пока не чувствует, что им удастся возобновить отношения, несмотря на то, что лишь месяц назад пара очень мечтала о втором ребенке. Инфлюэнсер делится, что негативных эмоций к мужчине пока не испытывает.

Он родной мне человек, он отец моего сына.

Вместо этого ей удалось найти внутреннюю силу и понять, что мужчина не может сделать тебя счастливой, а ты сама по себе должна быть счастливой.

Никогда не знаешь, сколько твоей любви отведено времени и как она закончится. Но не всегда пары расстаются по собственному желанию. Читай историю вечной любви под номером 7793, разрушенной снарядом под Бахмутом.

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