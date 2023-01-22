Він мені рідна людина, він батько мого сина: Даша Квіткова про закінчення красивої історії кохання з Нікітою Добриніним

Розрив стосунків приходить так само швидко, як і кохання пробирається нишком у твоє життя. Все ніби веде до цього моменту, але ніколи не знаєш, коли це настане. Особливо, якщо це зіркова пара, як от Даша Квіткова та Нікіта Добринін.

Для когось каталізатором стали пандемія та війна, а декому просто довелось зустрітись з реальністю віч-на-віч у звичайний будній день. Для рідних та близьких пари це може стати несподіванкою, так само як і для самих закоханих.

Просто дві людини розуміють, що далі їхні шляхи мають розійтись, аби зберегти почуття, яке колись гріло їх у найлютіші морози. Так сталось і з парою Даші Квіткової та Нікіти Добриніна.

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Історія кохання Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Вони зустрілись та закохались на проекті Холостяк, після — прожили разом довгих майже п’ять років, мають спільну дитину та навіть побудували дім. Проте непорозуміння та внутрішнє почуття дискомфорту були невблаганними.

Про розрив стосунків вперше розповіла Даша Квіткова в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Це було рішення обох. Перша на розмову вийшла я, а він мене просто підтримав. Він бачив та відчував те саме, що і я.

Даша Квіткова зізналась, що вони не живуть разом у спільному будинку вже близько півтора тижня. Проте наголосила, що чоловік не зник повністю з її життя, оскільки у них є спільний син.

Ми будемо ходити до психолога, щоб закрити якісь болючі питання та побудувати здорові стосунки через те, що у нас росте син. Здорові стосунки батьків нашого сина.

Також інфлюенсерка зазначила, що все йшло до завершення стосунків. Просто пара не могла, або ж не хотіла цього розуміти. Залишалось відчуття, що вже рік чи півтора року нічого не змінюється, але обоє списували все на те, що у будь-яких стосунках можуть бути кризи.

Та ближче до Нового року стало зрозуміло, що продовжуватись так не може далі. Даша говорить, що відчувала певний час, що розривається між сином, роботою, чоловіком та власними потребами. І здебільшого вистачало лише на перші два пункти, а все інше відійшло на другий план.

Почались певні “підколювання” щодо моментів, які не задовольняли обох у стосунках. Та згодом стало відчутно, що так продовжувати не можна.

Кохання не пішло. Я його люблю, і він мене любить. Але це ті стосунки, де тобі боляче.

Тому тиждень чи трохи більше дівчина просила чоловіка роз’їхатись на певний час. Тоді вона ще вірила, що стосунки можна зберегти. Проте зараз з огляду на власний внутрішній стан, говорить, що вже так не думає.

Розрив стосунків Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Як Даша, так і Нікіта почали відвідувати своїх психологів, щоб розібратись спочатку у собі. Потім почали спільну терапію. І зараз інфлюенсерка говорить, що просто помічає, що деякі речі вона не хотіла бачити. Зокрема й різний ритм життя, який необхідний кожному.

Ми одне одного морально задушили.

Також однією з проблем вона називає стрімкий початок та розвиток їхньої красивої історії кохання. Все йшло настільки добре, що ніхто з них і не помітив, як прагнення обох не збігаються.

— У нас відносини будуватись та розвиватись почали дуже стрімко. Знаєш, коли людині віддаєш всього себе!

Ми були разом просто 24/7, не розлучались ніколи. І просто в якийсь момент дуже перенасичились одне одним.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова роз’їхались

Коли настав вирішальний момент і сталась чергова сварка з проханням Даші роз’їхатись, Нікіта просто мовчки зібрав речі та поїхав з домівки. Наступна їхня розмова сталась тільки за три дні після цього на спільній сесії у психолога.

Ми не ідеальні. Було дуже багато сліз, було дуже багато розмов. Ми не розуміли взагалі, як так вийшло.

Зі слів Даші, наразі пара не живе разом, документи на розлучення не подає та поки намагається розв’язати усі болючі питання.

Це наше спільне рішення. І це життя, нічого критичного не сталось. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти гідно, — написав в Instagram Нікіта Добринін.

Сама ж Даша поки не відчуває, що їм вдасться поновити стосунки, попри те, що лише місяць тому пара мріяла про спільну другу дитину. Інфлюенсерка ділиться, що негативних емоцій до чоловіка наразі не відчуває.

Він мені рідна людина, він батько мого сина.

Натомість їй вдалось віднайти внутрішню силу та зрозуміти, що чоловік не може зробити тебе щасливою, а ти сама собою повинна бути щасливою.

Ніколи не знаєш, скільки твоєму коханню відведено часу і як воно скінчиться. Та не завжди пари розлучаються за власним бажанням. Читай історію вічного кохання під номером 7793, яке зруйнував снаряд під Бахмутом.

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