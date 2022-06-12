Цю історію я завжди пам’ятатиму: яким був шлях до кохання Анни Богдан та Михайла Заливаки

Скільки людей та характерів у світі, стільки й історій кохання. Буває з першого погляду приходить розуміння — це та сама людина, з якою хочеться провести все своє життя. Іноді любов повільно та обережно входить під шкіру і більше ніколи не покидає душу.

Часом трапляється, що історія кохання нагадує більше партію в азартній грі, коли успіхи та невдачі, почуття захоплення і розчарування переплітаються. І навіть якщо вдається перемогти, невідомо, чи вдасться забрати свій виграш. Таким, здавалось, і була історія кохання Анни Богдан та Михайла Заливаки з проекту Холостяк на СТБ.

Все відбувалось у найкращих традиціях мелодрам початку 2000-х років. Перша зустріч розпалила неймовірну зацікавленість, з першого погляду було зрозуміло — щось промайнуло між цими двома романтиками.

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Однак коронавірусна хвороба сплутала всі карти та не дала так швидко перейти до побачень майбутній парі. Проте це не змогло зупинити Михайла, який вирішив поспілкуватись з дівчиною, як і багато хто з нас робив, по відеозв’язку.

Про шлях до серця дівчини він теж не забув і приготував Анні вечерю, яку надіслав їй у номер. Ще більше полум’я спалахнуло, коли минуло шість тижнів після знайомства і нарешті відбулась особиста зустріч пари.

Здавалося б, що може тепер завадити рухатись цьому вагончику кохання? Та все ж як і у звичайному житті, так і на проекті, трапляються перипетії. То інші дівчата заважали та вносили прохолоди між Анною та Михайлом, то звичайні непорозуміння та сварки.

Проте почуття, яке вже зародилось, не може ніхто сторонній подолати. Ще більше цій парі допомагали випробування та адреналін, які супроводжували чи не кожне побачення. Тому у фіналі саме Анні холостяк сказав заповітні слова про кохання.

Я люблю тебе. Це більше, ніж закоханість.

Минуло всього кілька днів і ці двоє попрощались з причиною найбільшої їх сварки — питанням у якому місті закохані будуть жити. Михайло одразу вирішив, що має полегшити життя коханій, тому переїхав у її улюблене місто Київ.

Все здавалося таким незвичним, парі доводилось переховуватись від перехожих, щоб не розкрити таємницю фіналу шоу. Та попри все, Анна з Михайлом почали задумуватись над весіллям, познайомились з батьками одне одного, готували танець молодят.

Коли прийшла повномасштабна війна, намагались знаходити можливості для побачень. Проте, як і для більшості з пар, стресова ситуація поставила остаточну крапку у стосунках.

Про розставання повідомила колишня закохана Анна Богдан, не називаючи причини, оскільки розмови про минулі стосунки надто болючі для неї. Сам Михайло Заливако поки теж не розкрив таємницю розриву.

Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам’ятатиму, — наостанок написала Анна.

Однак раніше ми розповідали, чому під час війни люди розходяться, оскільки стресова ситуація позначається на подружніх стосунках, а інколи навіть призводить до їхнього руйнування.