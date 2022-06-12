Эту историю я всегда буду помнить: каким был путь к любви Анны Богдан и Михаила Заливаки с проекта Холостяк

Сколько людей и характеров в мире, столько историй любви. Бывает с первого взгляда приходит понимание – это тот самый человек, с которым хочется провести всю свою жизнь. Иногда любовь медленно и осторожно входит под кожу и больше никогда не покидает душу.

Иногда бывает, что история любви напоминает больше партию в азартной игре, когда успехи и неудачи, чувства восхищения и разочарования переплетаются. И даже если удается победить, неизвестно, удастся ли забрать свой выигрыш. Такой, казалось, и была история любви Анны Богдан и Михаила Заливаки с проекта Холостяк на СТБ.

Все происходило в лучших традициях мелодрам начала 2000-х годов. Первая встреча разожгла невероятный интерес, с первого взгляда было понятно – что-то промелькнуло между двумя романтиками.

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Однако коронавирусная болезнь спутала все карты и не дала так быстро перейти к свиданиям будущей паре. Но это не смогло остановить Михаила, решившего пообщаться с девушкой, как и многие из нас делали, по видеосвязи.

О пути к сердцу девушки он тоже не забыл и приготовил Анне ужин, который отправил ей в номер. Еще большее пламя вспыхнуло, когда прошло шесть недель после знакомства и наконец состоялась личная встреча пары.

Казалось бы, что теперь может помешать двигаться этому вагончику любви? И все же как и в обычной жизни, так и на проекте случаются перипетии. То другие девушки мешали и вносили прохлады между Анной и Михаилом, то обычные недоразумения и ссоры.

Однако уже зародившееся чувство не может никто посторонний преодолеть. Еще больше этой паре помогали испытания и адреналин, сопровождавшие чуть ли не каждое их свидание. Поэтому в финале именно Анне Холостяк сказал заветные слова о любви.

Я люблю тебя. Это больше, чем влюбленность.

Прошло всего несколько дней, и эти двое простились с главной причиной их ссоры – вопросом в каком городе влюбленные будут жить. Михаил сразу решил, что облегчит жизнь любимой, поэтому переехал в ее любимый город Киев.

Все казалось таким необычным, паре приходилось прятаться от прохожих, чтобы не раскрыть тайну финала шоу. Но, несмотря ни на что, Анна с Михаилом начали задумываться над свадьбой, познакомились с родителями друг друга, готовили танец молодоженов.

Когда пришла полномасштабная война, пытались находить возможности для свиданий. Однако, как и для большинства пар, стрессовая ситуация поставила окончательную точку в отношениях.

О расставании сообщила бывшая влюбленная Анна Богдан, не называя причины, поскольку разговоры о прошлых отношениях слишком болезненны для нее. Сам Михаил Заливако пока тоже не раскрыл тайну разрыва.

Это решение далось мне тяжело. Наше знакомство было самым интересным, очень классная история, которую я буду всегда помнить, – напоследок написала Анна.

Однако раньше мы рассказывали, почему во время войны люди расходятся, поскольку стрессовая ситуация сказывается на супружеских отношениях, а иногда даже приводит к их разрушению.