Для тебе Поради

“Не вивожу, кожен обстріл і новини переживаю все важче. Що робити?”

Відповідає
“Не вивожу, кожен обстріл і новини переживаю все важче. Що робити?”
Катерина Крутько

Психотерапевтка, психологиня

Вікторія Мельник, журналістка сайту 13 Липня 2025, 12:00
вплив війни на психіку
Фото Unsplash

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