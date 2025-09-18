Харчишин і Соколова були парою — музикант підтвердив роман

Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин підтвердив тривалі чутки про його стосунки з телеведучою та журналісткою Яніною Соколовою. Втім, одразу додав, що нині вони розійшлися.

Свою заяву в Instagram співак назвав вимушеним камінг-аутом. Вони свідомо не оголошували про стосунки публічно. Але врешті Харчишин вирішив поставити крапку, щоб уникнути маніпуляцій.

Харчишин та Яніна Соколова були у стосунках, але розійшлися: деталі

Музикант зазначив, що не підтверджували стосунків через те, що у кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності.

— Уникали цієї теми, аби не підживлювати “жовті” заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою, ці чутки почали заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв’юеркою розчинився у заголовках, — додав він.

Щоб зупинити розповсюдження неправдивої інформації, Валерій Харчишин підтвердив, що доволі тривалий період перебував у стосунках з Яніною.

Наразі, за згодою сторін, наші стосунки було припинено. Не хотілося саме у такий спосіб оголошувати про стосунки, ба більше — про їхнє припинення.

За словами співака, він перманентно натякав на свою відвертість у текстах, зокрема у пісні Залишаю дім гурту Друга Ріка. Він вважає це фінальним акордом цієї історії.

Харчишин звернувся до медійників та усіх зацікавлених осіб з проханням ставитися до заяви та їхнього особистого життя з повагою, і більше не повертатися до цієї теми.

Чутки про роман з’явилися після того, як обидва розлучилася зі своїми партнерами у 2022 році. Згодом Яніна зіграла у кліпі Другої Ріки на пісню Сьомий день. Разом із музикантом вони виконали ролі закоханих.

Згодом почалось активне обговорення їхніх стосунків, однак Соколова не коментувала ці чутки. Лише заявила, що перебуває у стосунках, але не розкрила імені. Аналогічно відреагував і співак.

У травні Харчишин сказав в інтерв’ю Марічці Падалко, що для нього родиною, крім батьків, його дітей і колег, є також “ті люди, з якими він жив”. В останньому інтерв’ю Аліні Доротюк артист натякнув, що спілкування з Яніною Соколовою нещодавно обірвалося.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Valeriy Kharchyshyn (@valeriy.kharchyshyn_dr)

Зауважимо, що Валерій Харчишин був двічі одружений. Він має сина Дмитра від першої дружини, який зараз служить в Збройних силах.

Другий шлюб музиканта тривав 13 років. У травні 2022 року він повідомив про завершення стосунків, які дійшли до фіналу ще до початку вторгнення. Колишнє подружжя має двох спільних синів.

Яніна Соколова одружилася з банкіром Володимиром Литвином у 2010 році. У шлюбі народилися сини Микола і Мирон. В інтерв’ю 2021 року вона назвала Володимира колишнім чоловіком.

Багато зірок не заглиблюються в подробиці свого особистого життя. Зокрема Тіна Кароль багато років тримала подалі від публіки свого сина Веніаміна. Проте нещодавно показала його свіжі фото та розповіла, чому він не живе в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!