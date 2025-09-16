“Стільки сліз”: Марина Бех показала животик і повідомила радісну новину

Легкоатлетка Марина Бех і один з найтитулованіших плавців України Михайло Романчук поділилися зворушливою новиною — подружжя чекає на первістка.

Про це спортсменка розповіла у своєму Instagram, поділившись зворушливим відео та щирим зізнанням.

Марина Бех про радісну новину

Про особливий період у своєму житті спортсмени розповіли у щирому відео, знятому серед скель.

На кадрах Марина з’являється у білій сукні: спершу вона стоїть спиною, а потім повертається до камери, демонструючи животик.

У цей момент Михайло ніжно обіймає дружину та лагідно торкається її живота.

У підписі до відео подружжя відверто зізналося, що шлях до батьківства був непростим.

— Стільки сліз, лікарів і зусиль, але ми вірили й мріяли. Коли здалося, що весь світ зруйнувався і нам бракує радості, ми дізналися про тебе. Цей шлях був важким, але тепер ми щасливі та з нетерпінням чекаємо на наше янголятко — розповіла спортсменка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Історія кохання Марини та Михайла

Марина та Михайло разом уже сім років. У 2018-му вони побралися й відтоді залишаються однією з найміцніших і найгармонійніших спортивних пар України.

Обоє не раз зізнавалися, що підтримка один одного стала для них джерелом сил у найважчі моменти.

Читати на тему Марину Бех-Романчук дискваліфікували за допінг: спортсменка відкидає звинувачення Легкоатлетка не погодилася з висновком Athletics Integrity Unit.

Торік Марина відверто розповідала, що відкладала материнство через насичений спортивний графік і підготовку до змагань. Та цього року пара вирішила, що час змін настав.

Схожою радістю нещодавно поділилася й інша зіркова родина. Акторська пара — Володимир Ращук та Вікторія Білан — також повідомили, що незабаром стануть батьками.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!