“Стільки сліз”: Марина Бех показала животик і повідомила радісну новину

Легкоатлетка Марина Бех і один з найтитулованіших плавців України Михайло Романчук поділилися зворушливою новиною — подружжя чекає на первістка.
Про це спортсменка розповіла у своєму Instagram, поділившись зворушливим відео та щирим зізнанням.
Марина Бех про радісну новину
Про особливий період у своєму житті спортсмени розповіли у щирому відео, знятому серед скель.
На кадрах Марина з’являється у білій сукні: спершу вона стоїть спиною, а потім повертається до камери, демонструючи животик.
У цей момент Михайло ніжно обіймає дружину та лагідно торкається її живота.
У підписі до відео подружжя відверто зізналося, що шлях до батьківства був непростим.
— Стільки сліз, лікарів і зусиль, але ми вірили й мріяли. Коли здалося, що весь світ зруйнувався і нам бракує радості, ми дізналися про тебе. Цей шлях був важким, але тепер ми щасливі та з нетерпінням чекаємо на наше янголятко — розповіла спортсменка.
Історія кохання Марини та Михайла
Марина та Михайло разом уже сім років. У 2018-му вони побралися й відтоді залишаються однією з найміцніших і найгармонійніших спортивних пар України.
Обоє не раз зізнавалися, що підтримка один одного стала для них джерелом сил у найважчі моменти.
Торік Марина відверто розповідала, що відкладала материнство через насичений спортивний графік і підготовку до змагань. Та цього року пара вирішила, що час змін настав.
Схожою радістю нещодавно поділилася й інша зіркова родина. Акторська пара — Володимир Ращук та Вікторія Білан — також повідомили, що незабаром стануть батьками.
