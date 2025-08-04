Стиль життя Шоу-біз

Вагітна у 47! Акторка Білан носить під серцем дитину військового

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 17:00
Володимир Ращук стане батьком

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