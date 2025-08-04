Вагітна у 47! Акторка Білан носить під серцем дитину військового

Акторська родина — Володимир Ращук та Вікторія Білан — повідомили радісну новину: вони стануть батьками. Пара чекає на малюка. Звісткою Вікторія поділилася у свій день народження. Розповідаємо, що ще відомо про майбутнє батьківство Володимира і Вікторії.

Актор Володимир Ращук стане батьком

Нагадаємо, що актор Володимир Ращук — військовий ЗСУ. Чоловік став на захист країни з перших днів російського повномасштабного вторгнення. Володимир захищав Київську, Луганську область, а нині перебуває у найгарячіших точках фронту.

Інколи він встигає відвідувати знімання. Вікторія Білан повідомила своїй сторінці в Instagram, що пара чекає на дитину:

Сьогодні мені 47. Я дякую тобі, Боже, за найкращий подарунок на день народження за все моє життя! Володя, якщо тобі раптом ще цікаво — у нас буде СИН!

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У коментарях зібралися десятки акторів із привітаннями. Вікторія Білан на свій день народження влаштувала гендер-паті, де розповіла всім гостям, що чекає на сина.

Володимир Ращук і Вікторія Білан разом створили спільноту зірок театру і кіно Мій театр. Вікторія займається викладанням акторської майстерності.

У 2023 році Володимир Ращук став ветераном російсько-української війни.

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В акторської пари це буде друга дитина. У Володимира та Вікторії є доросла донька, яка навчається на актрису у Київському національному університеті ім. І. Карпенка-Карого.

Володимира Ращука можна впізнати за ролями у таких фільмах: Конотопська відьма, Чорний ворон, Прикордонники. Вікторія Білан зіграла у таких роботах: Дружини на стежці війни, Чужі гріхи, Незакрита мішень.

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