Марину Бех-Романчук дискваліфікували за допінг: спортсменка відкидає звинувачення

Відома українська легкоатлетка, стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук була дискваліфікована строком на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Як повідомляє Athletics Integrity Unit, 15 травня 2025 спортсменку відсторонили від змагань через провалений тест на тестостерон. Допінг-пробу взяли у грудні 2024 року.

Марину Бех-Романчук дискваліфікували: її звинуватили у вживанні допінгу

В організації заявили, що 28 березня 2025 року акредитована лабораторія у Швейцарії повідомила про “несприятливий” аналітичний результат у зразку біоматеріалу спортсменки.

Марині пропонували зізнатися у порушенні, що дало б можливість скоротити термін дискваліфікації на один рік. Але вона відмовилася, наполягаючи на невинуватості.

Термін дискваліфікації спортсменки відраховують від 15 травня 2025 року. Отже, легкоатлетка отримає право повернутися до змагань у травні 2029 року. На той момент їй виповниться 33 роки.

Сама ж спортсменка не погодилася з висновками щодо допінг-тесту. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що все життя присвятила спорту та чесній боротьбі.

— Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт — це можливо. У моїй кар’єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим.

За словами Марини, їй довелося зробити важкий вибір. Атлетка зауважила, що їй важко боротися на два фронти — за чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за майбутнє в особистому житті.

— Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині й власному здоров’ї.

Марина відмовилася підписувати будь-які документи, які вимагали визнання провини. Вона підкреслює, що вважає себе чесною людиною, для якої важлива людяність та гідність.

— Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань — тому вже скоро я дам одне велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

Марина Бех-Романчук займалася стрибками у довжину та потрійними стрибками. Востаннє вона брала участь у змаганнях під час Олімпіади-2024 у Парижі, де посіла 11 місце у потрійному стрибку.

Нагадаємо, що нещодавно у Китаї завершилися Всесвітні ігри 2025, на яких Україна посіла третє місце у медальному заліку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!