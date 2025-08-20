Марину Бех-Романчук дискваліфікували за допінг: спортсменка відкидає звинувачення

Фото Instagram Відома українська легкоатлетка, стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук була дискваліфікована строком на чотири роки за порушення антидопінгових правил.Як повідомляє Athletics Integrity Unit, 15 травня 2025 спортсменку відсторонили від змагань через провалений тест на тестостерон. Допінг-пробу взяли у грудні 2024 року. Марину Бех-Романчук дискваліфікували: її звинуватили у вживанні допінгу В організації заявили, що 28 березня 2025 року акредитована лабораторія у Швейцарії повідомила про “несприятливий” аналітичний результат у зразку біоматеріалу спортсменки.Марині пропонували зізнатися у порушенні, що дало б можливість скоротити термін дискваліфікації на один рік. Але вона відмовилася, наполягаючи на невинуватості. Термін дискваліфікації спортсменки відраховують від 15 травня 2025 року. Отже, легкоатлетка отримає право повернутися до змагань у травні 2029 року. На той момент їй виповниться 33 роки. Сама ж спортсменка не погодилася з висновками щодо допінг-тесту. На своїй сторінці в Instagram вона заявила, що все життя присвятила спорту та чесній боротьбі. — Цей шлях був нелегким, але я завжди залишалась відданою своїм цінностям і довела, що чесний спорт — це можливо. У моїй кар’єрі не було жодного старту, результат якого можна було б поставити під сумнів, і я пишаюсь цим. Читати на тему Підсипають допінг у їжу — Ярослава Магучіх відверто про конкуренцію на змаганнях Зібрали найцікавіше про кар’єру, спосіб життя та звички олімпійської чемпіонки. За словами Марини, їй довелося зробити важкий вибір. Атлетка зауважила, що їй важко боротися на два фронти — за чесне ім’я перед Athletics Integrity Unit і за майбутнє в особистому житті. — Це неймовірно виснажує, насамперед емоційно і впливає на моє здоровʼя. Іноді важливо зупинитися і правильно розставити пріоритети. Саме тому я вирішила зробити паузу, щоб зосередитися на своїй родині й власному здоров’ї. Марина відмовилася підписувати будь-які документи, які вимагали визнання провини. Вона підкреслює, що вважає себе чесною людиною, для якої важлива людяність та гідність. — Мені боляче від того що до моєї справи поставилися халатно і не провели необхідного розслідування. Розумію, що це викликає багато запитань — тому вже скоро я дам одне велике інтерв’ю, у якому відверто розповім усе. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh) Марина Бех-Романчук займалася стрибками у довжину та потрійними стрибками. Востаннє вона брала участь у змаганнях під час Олімпіади-2024 у Парижі, де посіла 11 місце у потрійному стрибку. Нагадаємо, що нещодавно у Китаї завершилися Всесвітні ігри 2025, на яких Україна посіла третє місце у медальному заліку. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Спорт, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter