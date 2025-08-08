Всесвітні ігри 2025: медальний залік, хто в лідерах і скільки перемог в українців

Всесвітні ігри 2025 Збірна України успішно стартувала на Всесвітніх іграх-2025 у китайському Ченду, здобувши одразу три нагороди в перший день змагань.Українські спортсмени завоювали дві срібні та одну золоту медаль, увійшовши до топ-10 загального медального заліку. Розповідаємо про медальний залік і як проходять Всесвітні ігри 2025 далі. Всесвітні ігри 2025: медальний залік Медальну статистику докладно веде сайт Всесвітніх ігор. Після двох днів змагань вона виглядає так: Італія. — 4 золоті — 5 срібних — 3 бронзові (всього 12 нагород). Німеччина. 4 золоті — 4 срібні — 2 бронзові (всього 10 нагород). Іран. 2 золоті — 0 срібних — 0 бронзових (всього 2 нагороди). Швейцарія. 2 золоті — 0 срібних — 0 бронзових (всього 2 нагороди). Японія. 1 золота — 3 срібні — 0 бронзових (всього 4 нагороди). Україна. 1 золота — 2 срібні — 0 бронзових (всього 3 нагороди). Франція. 1 золота — 1 срібна — 2 бронзові (всього 4 нагороди). Португалія. 1 золота — 1 срібна — 1 бронзова (всього 3 нагороди). Бельгія. 1 золота — 0 срібних — 0 бронзових (всього 1 нагорода). Китай. 1 золота — 0 срібних — 0 бронзових (всього 1 нагорода) Україна на Всесвітніх іграх-2025 Срібло в жіночій парі Свій внесок у скарбничку команди зробили Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук у змаганнях жіночих пар зі спортивної акробатики. Українки впевнено пройшли кваліфікацію, показавши другий результат. У фіналі вони змагалися з найсильнішими суперницями, зокрема з бельгійською та португальською парами. Завдяки високим оцінкам за артистичність та виконання програми Чернявська і Вечерук вибороли срібну нагороду. Від переможниць з Бельгії їх відділило лише 0,670 бала. Фото: Андрій Ковальський Історичне золото для змішаної пари Справжнім тріумфом став виступ змішаної пари акробатів — Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця. Українці домінували з самого початку, очоливши кваліфікаційний залік в обох вправах. У фіналі вони продемонстрували найскладнішу програму серед усіх учасників, що принесло їм високі бали за виконання та артистичність. У підсумку, набравши 29,110 бала, Кривицька та Лабунець обійшли своїх найближчих конкурентів з Португалії на 0,570 бала та здобули золоту медаль. Всесвітні ігри 2025: медальний залік, хто в лідерах і скільки перемог в українців / 2 Фотографії Читати на тему Всесвітні ігри 2025 в Китаї: хто представить Україну та у яких видах спорту ХІІ Всесвітні ігри 2025 року стартували в Китаї: понад 3500 спортсменів з 100 країн змагаються за медалі в неолімпійських видах спорту, включаючи команду України. Ця перемога стала історичною для України, оскільки це перше золото Всесвітніх ігор у спортивній акробатиці серед змішаних пар. Загалом, це вже дев’ята золота медаль України в цьому виді спорту за всю історію змагань. Перша медаль Ігор та місце в медальному заліку Першу нагороду для України на цих Іграх завоювала Анжеліка Терлюга. У змаганнях з карате у ваговій категорії до 55 кг вона здобула срібну медаль, поклавши початок успішному виступу команди. За підсумками другого змагального дня, збірна України, маючи в активі три медалі (1 золоту та 2 срібні), посіла шосте місце в загальному медальному заліку. Всесвітні ігри 2025: медальний залік, хто в лідерах і скільки перемог в українців / 3 Фотографії Лідером наразі є Італія з 12 нагородами, а за нею йдуть Німеччина, Іран та Швейцарія. Цей успішний старт українських спортсменів демонструє їхню високу майстерність і є чудовим початком виступів на Всесвітніх іграх-2025. Раніше ми розповідали, що українській збірній заборонили виступати у синьо-жовтій формі на Всесвітніх іграх 2025 у китайському Ченду через вимоги організаторів щодо нейтрального одягу. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Спорт Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter