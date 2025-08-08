Медальну статистику докладно веде сайт Всесвітніх ігор. Після двох днів змагань вона виглядає так:

Срібло в жіночій парі

Свій внесок у скарбничку команди зробили Ангеліна Чернявська та Рузанна Вечерук у змаганнях жіночих пар зі спортивної акробатики.

Українки впевнено пройшли кваліфікацію, показавши другий результат. У фіналі вони змагалися з найсильнішими суперницями, зокрема з бельгійською та португальською парами.

Завдяки високим оцінкам за артистичність та виконання програми Чернявська і Вечерук вибороли срібну нагороду. Від переможниць з Бельгії їх відділило лише 0,670 бала.

Історичне золото для змішаної пари

Справжнім тріумфом став виступ змішаної пари акробатів — Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця.

Українці домінували з самого початку, очоливши кваліфікаційний залік в обох вправах. У фіналі вони продемонстрували найскладнішу програму серед усіх учасників, що принесло їм високі бали за виконання та артистичність.

У підсумку, набравши 29,110 бала, Кривицька та Лабунець обійшли своїх найближчих конкурентів з Португалії на 0,570 бала та здобули золоту медаль.

Всесвітні ігри 2025: медальний залік, хто в лідерах і скільки перемог в українців / 2 Фотографії

Ця перемога стала історичною для України, оскільки це перше золото Всесвітніх ігор у спортивній акробатиці серед змішаних пар.

Загалом, це вже дев’ята золота медаль України в цьому виді спорту за всю історію змагань.

Перша медаль Ігор та місце в медальному заліку

Першу нагороду для України на цих Іграх завоювала Анжеліка Терлюга. У змаганнях з карате у ваговій категорії до 55 кг вона здобула срібну медаль, поклавши початок успішному виступу команди.

За підсумками другого змагального дня, збірна України, маючи в активі три медалі (1 золоту та 2 срібні), посіла шосте місце в загальному медальному заліку.

Всесвітні ігри 2025: медальний залік, хто в лідерах і скільки перемог в українців / 3 Фотографії

Лідером наразі є Італія з 12 нагородами, а за нею йдуть Німеччина, Іран та Швейцарія.

Цей успішний старт українських спортсменів демонструє їхню високу майстерність і є чудовим початком виступів на Всесвітніх іграх-2025.

Раніше ми розповідали, що українській збірній заборонили виступати у синьо-жовтій формі на Всесвітніх іграх 2025 у китайському Ченду через вимоги організаторів щодо нейтрального одягу.