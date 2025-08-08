Змушували зняти синьо-жовту форму! Скандал на Всесвітніх іграх 2025

Близько 4 000 атлетів з майже 120 країн з’їхалися до китайського міста Ченду. Там стартують 12 Всесвітні ігри. Це — головні змагання для неолімпійських видів спорту. Визначають найсильніших у 35 дисциплінах, а Україна отримала 87 ліцензій. Та на початку сталася неприємна ситуація: українським спортсменкам заборонили виходити у жовто-синіх жакетах — формі дівчат — під час відкриття XII Всесвітніх ігор 2025 у китайському Ченду.Організатори протягом двох годин намагалися переконати команду не виходити у жакетах. Врешті-решт, прямої заборони не дали, але й не допустили до автобусів. Змусили здати жакети й залишити на арені. Жакети повернули після втручання міжнародної організації. Тож українські спортсмени таки вийшли на відкриття Всесвітніх ігор. Така ось перша, маленька перемога! Читати на тему Всесвітні ігри 2025 в Китаї: хто представить Україну та у яких видах спорту ХІІ Всесвітні ігри 2025 року стартували в Китаї: понад 3500 спортсменів з 100 країн змагаються за медалі в неолімпійських видах спорту, включаючи команду України. Попри війну Росії, ми все ще виборюємо медалі й пʼєдестали! Яку ціну заплатив український спорт через російську агресію, читай за посиланням. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Китай, Спорт, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter