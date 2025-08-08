Відео Україна

Змушували зняти синьо-жовту форму! Скандал на Всесвітніх іграх 2025

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Серпня 2025, 11:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь